Maltempo Emilia Romagna: esondazioni nel Modenese e nel Reggiano. Le immagini

Credits: Provincia di Modena

Piogge e rovesci intensi hanno interessato buona parte dell'Emilia Romagna colpita da una fortissima ondata di maltempo. In pochissime ore sono cadute più di 100 millimetri causando allagamenti, esondazioni, danni e disagi in diverse zone. La situazione.

Maltempo Emilia Romagna: danni e disagi a Modena

Torna la paura in Emilia Romagna colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Piogge torrenziali hanno fatto innalzare i livelli dei fiumi con disagi e danni causati da allagamenti ed esondazioni che hanno interessato principalmente la zona del Modenese e del Reggiano. Anche a Bologna nubifragi e bombe d'acqua hanno fatto registrare una serie di danni e disagi. Tra le città più colpite c'è sicuramente Modena e tutta la sua provincia dove le fortissime piogge hanno fatto crollare il ponte sul torrente Rossenna a Prignano sulla Seccha. Non solo, per le piogge intense è esondato anche il torrente Cogorno, mentre diverse frane si sono registrate su alcune strade provinciali.

Qua sta succedendo il finimondo.

Mai vista una roba simile in queste zone.

😔#Allertameteo #Emilia #Modena pic.twitter.com/pnFfPwBNlX — il riservato 𝕩 (@futurirubati) June 24, 2024

A Pavullo, comune italiano della provincia di Modena in Emilia-Romagna, è caduta tanta di quella pioggia da allagare il centro abitato con via Marchiani sommersa da 20 cm di acqua. Allagamenti anche in diversi garage, sottoscala, cantine e attività commerciali. A Modena è sotto osservazione il fiume Panaro e tutti i corsi d'acqua del nodo idraulico modenese.

Maltempo a Reggio Emilia: esondazioni ed allagamenti

Anche la zona di Reggio Emilia, in Emilia Romagna, è stata tra le più colpite dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore. Piogge intensi e fenomeni temporaleschi violenti hanno interessato tutta la provincia dove è caduta tanta di quell'acqua da far ingrossare i corsi d'acqua che sono esondati. Il primo a straripare è stato Toano tra le frazioni di Cerredolo e La Ca con danni e disagi alla sp486 per la presenza di acqua e detriti. Anche nel tratto tra Ponte Secchia e Fora di Cavola si registrano danni e disagi lungo la Sp 19. Un'esondazione ha colpito anche la frazione di Manno, mentre in località Lupazzo diverse residenti sono rimasti isolati nelle loro abitazioni. Nel reggiano il fiume Enza ha rotto gli argini: evacuati mille residenti.

#Maltempo #EmiliaRomagna, da ieri effettuati dai #vigilidelfuoco 180 interventi, la maggior parte per allagamenti e frane. Più colpite Forlì Cesena, Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna. Nella clip squadre fluviali in ricognizione a Campogalliano (MO) [#25giugno 7:45] pic.twitter.com/0zMR7CBwFs — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 25, 2024

Criticità importanti a Gatta di Castelnovo Monti per l'esondazione del Rio Spirola dove si è evitata la tragedia grazie alla caduta di un piccolo ponte che ha ostruito il flusso del torrente. La situazione ha richiesto in tutta la regione l'intervento dei vigili del fuoco, ma anche della protezione civile, dei carabinieri coadiuvati della polizia provinciale e locale. Resta alto il livello di allerta per la presenza di un allarme meteo arancione e gialla diramate in Emilia Romagna per la giornata del 25 giugno 2024.