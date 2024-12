Maltempo Calabria: problemi nel Cosentino, la situazione

La Calabria è nella morsa del maltempo da diversi giorni. Il passaggio della perturbazione n.3 di dicembre si è fatto sentire nelle regione con danni e disagi importanti soprattutto nel Cosentino. La situazione e le ultime news.

Maltempo in Italia: frane nel Cosentino in Calabria

Una violenta ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni la Calabria e in particolare tutta la zona del Cosentino dove si sono registrate diverse frane. Non solo, osservato speciale il fiume Crati, il più importante della Calabria per lunghezza del suo corso e superficie di bacino idrografico ha raggiunto i livelli di massima allerta sfiorando anche il limite di esondazione. La Protezione Civile sta monitorando continuamente il livello del fiume e fortunatamente si registra progressivamente una diminuzione dell'acqua.

Intanto a Santa Sofia d’Epiro, comune nella provincia di Cosenza in Calabria, situato a 558 metri di altitudine sul versante nordoccidentale della Sila Greca, sulla riva destra del fiume Crati, si è registrata una frana che ha bloccato una strada.

Maltempo in Calabria: danni e disagi tra Catanzaro e costa lametina

Si segnalano anche disagi nell'erogazione della fornitura idrica, mentre un ripetitore è andato in tilt richiedendo l'intervento immediato di alcuni operatori. Disagi anche a Falerna, comune della provincia di Catanzaro in Calabria, dove si sono allagati i sottopassi della Statale 18 con diversi automobilisti rimasti impantanati e messi in salvo grazie all'intervendo dei Vigili del Fuoco.

Il maltempo ha colpito la costa Lametina in particolare a Nocera Terinese, comune della provincia di Catanzaro in Calabria. Mareggiate e vento forte lungo tutto la costa dove torna a preoccupare il problema dell’erosione costiera. A rischio il centro abitato della frazione Marina e le infrastrutture strategiche come la Statale 18 con il mare che ha raggiunto quasi le abitazioni.

La situazione ha spinto il sindaco Saverio Russo a valutare la possibilità di far evacuare alcune famiglie per ragioni di sicurezza. "Questa emergenza sottolinea l’importanza di strategie integrate e tempestive per contrastare l’erosione costiera e salvaguardare le comunità locali".