FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Calabria, allagamenti e nubifragi: a Catanzaro scuole...

Maltempo in Calabria, allagamenti e nubifragi: a Catanzaro scuole chiuse

Forte ondata di maltempo in Calabria. Tra le zone più colpite Catanzaro e Crotone.
Clima31 Ottobre 2025 - ore 13:34 - Redatto da Meteo.it
Clima31 Ottobre 2025 - ore 13:34 - Redatto da Meteo.it

L'ultima perturbazione di ottobre 2025 si è fatta sentire con fenomeni intensi in gran parte del Sud Italia. Non solo in Sicilia, ma anche la regione Calabria da ore sta fronteggiando una ondata di maltempo senza precedenti con piogge diffuse che hanno causato allagamenti e disagi. La situazione.

Maltempo in Calabria: nubifragi tra il Catanzarese e il Crotonese

Una forte ondata di maltempo sta interessando la Calabria e in particolare le città di Catanzaro, dove le scuole sono state chiuse, e Crotone. Nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da causare allagamenti diffusi, ma anche smottamenti e disagi alla circolazione.

A Catanzaro Lido la situazione è difficile, visto che le piogge insistenti hanno allagato il quartiere costiere. Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua da allagare tutto il quartiere, mentre il fango si riversava nelle strade rendendo complicati gli spostamenti. Diversi gli autonomisti costretti a fermarsi alla guida.

Disagi e allagamenti anche nei comuni di Squillace, Sellia Marina, Botricello e Cropani con le strade invase da acqua e fango. Anche a Crotone la situazione è preoccupante per via delle piogge battenti che hanno causato a Cutro, e non solo, allagamenti e decine di richieste di interventi dei Vigili del Fuoco.

Maltempo a Catanzaro: esonda il torrente Umbro e scuole chiuse

Dati alla mano, condivisi dalla Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro, si sono registrati accumuli di pioggia importanti in tutta la regione. Nel dettaglio: 150 millimetri a Cropani Marina, 115 millimetri a Cropani, 100 a Sellia Marina e Catanzaro Lido, 90 a Botricello e 80 a Crotone.

Le piogge diffuse e insistenti hanno causato anche l'esondazione del torrente Umbro che ha allagato la Statale 106 Jonica.  Disagi e rallentamenti con la strada coperta da acqua e detriti che han richiesto l'intervento dei Carabinieri, Polizia Stradale e squadre di emergenza.

Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio comunale. Intanto le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti.

La situazione è costantemente monitorata, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, 31 ottobre 2025, in tutta la regione Calabria un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend di Ognissanti tra sole e piogge: l’Italia divisa tra anticiclone e nuova perturbazione
    Clima31 Ottobre 2025

    Meteo, weekend di Ognissanti tra sole e piogge: l’Italia divisa tra anticiclone e nuova perturbazione

    Clima instabile ad Halloween con temporali intensi al Centro-Sud, poi una breve tregua e nuova perturbazione in arrivo. Le previsioni.
  • Maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno, evacuata una scuola a Pistoia. La situazione
    Clima31 Ottobre 2025

    Maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno, evacuata una scuola a Pistoia. La situazione

    Una forte ondata di maltempo in Toscana ha causato allagamenti da Pisa a Livorno passando per Prato e Pistoia. Ecco le ultime news e le immagini.
  • Maltempo in Sicilia con violenti temporali tra Trapani e Agrigento: resta ancora l'allerta meteo
    Clima31 Ottobre 2025

    Maltempo in Sicilia con violenti temporali tra Trapani e Agrigento: resta ancora l'allerta meteo

    Una violenta ondata di piogge ha colpito la Sicilia e in particolare le zone di Trapani e Agrigento. La situazione.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 31 ottobre in Italia: ecco dove
    Clima30 Ottobre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 31 ottobre in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo per il 31 ottobre 2025, giorno di Halloween in Italia. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. La tendenza meteo
Tendenza31 Ottobre 2025
Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. La tendenza meteo
La perturbazione in arrivo nel weekend porterà piogge in diverse regioni anche a inizio settimana. Nei giorni successivi si conferma una svolta.
Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
Tendenza30 Ottobre 2025
Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
Domenica arriva la prima perturbazione di novembre: porterà piogge localmente intense, insistendo fino a inizio settimana. La tendenza meteo.
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Tendenza29 Ottobre 2025
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Ottobre ore 16:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154