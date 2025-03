Maltempo Arabia Saudita: tempesta di sabbia - Video

Il maltempo in Arabia Saudita non ha risparmiato gli abitanti dello stato nemmeno di una violentissima tempesta di sabbia. In particolar modo la grande quantità di sabbia trasportata dal forte vento ha investito la città di Rafha, in Arabia Saudita. Numerosi gli abitanti che hanno documentato l'evento atmosferico con le fotocamere dei loro telefoni cellulari.

Tempesta di sabbia in Arabia Saudita a causa del maltempo: disagi alla viabilità

Nelle immagini dei video che riguardano il maltempo e in particolare la tempesta di sabbia che ha investito l'Arabia Saudita, e che stanno circolando in queste ore in rete, si vede la tempesta avanzare da Ovest verso Est, trasportando grandi quantità di sabbia e polvere.

Massive sandstorm in Rafha, Saudi Arabia today....pic.twitter.com/rkiOeIap2S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 30, 2025

Disagi alla viabilità a causa della scarsa visibilità

L'amministrazione locale ha deciso di rimandare tutti gli eventi all'aperto e alle persone è stato chiesto di rimanere in casa. Grandi disagi anche ai trasporti e nella viabilità a causa della scarsa visibilità che ha obbligato migliaia di automobilisti a fermarsi lungo le strade della città in attesa che la tempesta passasse. Subito dopo la tempesta di sabbia sono poi giunte le piogge. L'epilogo è stato il ritorno alla normalità con la città araba che ha ripreso la sua vita di tutti i giorni.

Cos’è una tempesta di sabbia?

Le tempesta di sabbia, è un fenomeno meteorologico caratterizzato dal fatto che il forte vento riesce a sollevare e trasportare grandi quantità di polvere e sabbia per diversi chilometri. Questi fenomeni hanno luogo in particolar modo nelle zone aride e semi-aride del nostro Pianeta, come il Medio Oriente, l'area Nord dell'Africa e in diverse aree geografiche degli Stati Uniti d'America. A causare le tempeste di sabbia sono principalmente quindi:

Venti forti e improvvisi: venti associati spesso a temporali o cambiamenti della pressione atmosferica;

venti associati spesso a temporali o cambiamenti della pressione atmosferica; Terreni secchi e privi di vegetazione: nelle zone senza vegetazione solitamente è più facile che il vento, se forte, riesca a sollevare grandi quantità di sabbia e polvere;

nelle zone senza vegetazione solitamente è più facile che il vento, se forte, riesca a sollevare grandi quantità di sabbia e polvere; Condizioni climatiche estreme: una delle cause principali è il riscaldamento del suolo durante la giornata, una condizione che favorisce il movimento della sabbia.

I rischi di una tempesta di sabbia

Le tempeste di sabbia non sono da sottovalutare, anche esse possono avere conseguenze gravi sia per l'ambiente, ma anche e soprattutto per la salute degli esseri umani. Tra i rischi che le tempeste di sabbia possono comportare ci sono:

Problemi respiratori: siccome i granelli di sabbia e polvere possono entrare nel nostro organismo, possono irritare i polmoni e aggravare le condizioni di chi soffre d'asma;

siccome i granelli di sabbia e polvere possono entrare nel nostro organismo, possono irritare i polmoni e aggravare le condizioni di chi soffre d'asma; Riduzione drastica della visibilità: trovarsi con la propria auto nel bel mezzo di una tempesta di sabbia non è cosa semplice. Il vento muovendo la sabbia riesce a rendere difficile la visibilità, ciò può essere pericoloso perchè può causare incidenti per scarsa visibilità sulle strade coinvolte;

trovarsi con la propria auto nel bel mezzo di una tempesta di sabbia non è cosa semplice. Il vento muovendo la sabbia riesce a rendere difficile la visibilità, ciò può essere pericoloso perchè può causare incidenti per scarsa visibilità sulle strade coinvolte; Danni alle infrastrutture: la sabbia essendo costituita da granelli piccolissimi, trasportata a grandi velocità dai forti venti, può inserirsi nei motori dei veicoli, nei sistemi di ventilazione e negli apparecchi elettronici.

Il consiglio

In caso di tempesta di sabbia, il consiglio giunto dalle autorità è quello di rimanere in casa al chiuso, sigillare bene porte e finestre affinché la sabbia non entri in casa e indossare mascherine protettive per ridurre l’esposizione dei nostri polmoni alle polveri sottili.