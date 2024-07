Maltempo al nord, violenta grandinata a Milano: “Pezzi di ghiaccio come palle da biliardo”. FOTO e VIDEO

Poco dopo le ore 20 di ieri sera, venerdì 12 luglio 2024, una violenta grandinata si è abbattuta sulla città di Milano. I chicchi di grandine, secondo alcuni “grossi come palle da biliardo”, hanno colpito con forza e per diversi minuti i tetti delle case, i vetri delle auto e i lucernari costringendo le persone che erano in strada a rifugiarsi sotto i tendoni delle attività commerciali e le balconate.

Maltempo e grandine a Milano, 12 luglio

Non sono mancati disagi in diverse zone del capoluogo lombardo. Particolari problemi sono stati segnalati nella zona di San Siro dove si erano radunati migliaia di giovani per assistere al concerto degli Stray Kids. A un certo punto è partito il fuggi fuggi a causa della grandinata.

𝙑𝙄𝙊𝙇𝙀𝙉𝙏𝘼 𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙄𝙉𝙀 ⛈️



Una violenta grandine si è abbattuta attorno alle 20.00 su diverse zone di Milano per pochi minuti, con chicchi di grandine che hanno sfiorato i 4 centimetri di diametro.#mitomorrow #milano #grandine #maltempo #12luglio pic.twitter.com/ekSqOaZxSd — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) July 12, 2024

Nessun ferito a causa della grandinata

Per fortuna nessun incidente particolare o allagamento è stato segnalato per il momento in città, a parte qualche cedimento di tegole e cornicioni da alcune strutture abitative. Stando a quanto riferito dal 118 che opera a Milano, non si sono registrati feriti, a parte qualche lieve contuso.

Un'intensa perturbazione ha colpito l’area metropolitana di #Milano nella serata di venerdì 12 luglio. Nelle immagini camera car, il temporale lungo viale Fulvio Testi all’altezza di Cinisello Balsamo. pic.twitter.com/y00lvciH08 — Local Team (@localteamit) July 12, 2024

Monitorati, ma non in emergenza, i fiumi Seveso e Lambro

Sotto continuo monitoraggio, ma non in emergenza, sono i due fiumi Seveso e Lambro. I Vigili del Fuoco hanno eseguito decine di interventi in diverse zone della città: circa venti i più gravi e che hanno avuto luogo nella zona Nord-Ovest di della città, precisamente nell'area di Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti alcuni rami che hanno danneggiato auto in sosta, senza provocare però alcun ferito.