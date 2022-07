Meteo, maltempo al Nord: tutti i danni dei temporali di lunedì 4 luglio 2022. Foto e Video

Il maltempo che ha colpito il Nord tra il pomeriggio e la sera di lunedì 4 luglio 2022 ha causato numerosi danni in diverse zone. Il forte vento ha scoperchiato diversi tetti di abitazioni private, ma anche di locali commerciali e capannoni oltre ad abbattere alberi che sono caduti perfino su auto in corsa. A fare danni è stata inoltre anche la grandine che si è abbattuta sui vari raccolti e la tempesta di fulmini che tra ferrarese e modenese ha fatto sì che si incendiasse la paglia secca presente sui campi aridi. Ecco tutti i dettagli e le immagini.

Meteo, maltempo al Nord: cosa è successo il 4 luglio

Quali sono i danni provocati dal maltempo al Nord? Dopo il grande caldo e la siccità la violenta perturbazione che ha colpito la Pianura Padana ha creato svariati danni e disagi a cavallo tra Lombardia ed Emilia Romagna causando anche una vittima, in provincia di Piacenza. Un uomo è morto, infatti, sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta in zona.

Sempre nel Piacentino il forte vento ha scoperchiato parte del tetto dell'ospedale di Fiorenzuola e i vigili del fuoco sono stati impiegati a lungo in zona per mettere in sicurezza i vari luoghi.

🔴 #Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, #vigilidelfuoco impegnati in centinaia di interventi per alberi caduti, allagamenti e danni da vento. A Besenzone (PC) donna deceduta per il crollo della parete di un casolare, a Fiorenzuola (PC) scoperchiato parte tetto ospedale #4luglio — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2022

A Cremona, sempre a causa del forte vento, sono caduti diversi alberi impedendo il passaggio in tangenziale e in parecchie vie della città.

Anche in questo caso sono sopraggiunte diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco sia per gli alberi caduti che per i sottopassi o gli scantinati allagati. Diversi sono stati inoltre i danneggiamenti subiti dalle auto parcheggiate.