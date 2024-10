Maltempo Abruzzo: tromba marina a Silvi, grandine e acquazzoni. Video

Nelle ultime ore il maltempo in Abruzzo ha portato con sé forti piogge e temporali intensi. Si sono verificate anche diverse grandinate, ma a destare maggiore preoccupazione è stata la tromba marina al largo di Silvi, in provincia di Teramo, che poi si è esaurita solo al largo della zona nord della città di Pescara. Ecco le ultime news sulla situazione e sui possibili danni oltre ad alcune immagini delle conseguenze del maltempo.

Maltempo in Abruzzo: tromba d'aria da Silvi a Pescara

A causa del maltempo in Abruzzo si è originata una tromba marina al largo di Silvi, in provincia di Teramo. Erano le 14.30 del pomeriggio di venerdì 4 ottobre quando diverse persone hanno iniziato ad ammirarla al largo con un pizzico di preoccupazione. La forza del vento era talmente impetuosa che la tromba marina ha avuto modo di diventare sempre più grande e di spostarsi arrivando ad esaurirsi solo davanti alle coste della zona nord di Pescara, dopo essere passata davanti a località quali: Città Sant’Angelo e Montesilvano.

Per fortuna tale fenomeno ha interessato solo il mare, senza mai avvicinarsi alla costa e quindi alla terraferma. Non si sono pertanto registrati problemi. Il suo avvistamento ha generato però parecchia preoccupazione e scalpore tanto che foto e video sono immediatamente circolate sui social.

Come ormai molti sanno, visto che si tratta di fenomeni sempre più frequenti, le trombe marine si generano quando l'aria fredda scorre su acque calde - come quelle del Mar Adriatico - andando così a creare una certa instabilità. A differenza dei tornado, infatti, non richiedono la presenza di temporali intensi. Le trombe marine, oltretutto, hanno un diametro compreso tra i 10 e i 20 metri e durano all'incirca tra i 10 e i 15 minuti.

Piogge intense e grandinate: colpita la costa dell'Abruzzo

Il maltempo in Abruzzo ha colpito soprattutto la zona costiera della regione. A fare i conti con piogge intense - oltre che veri e propri nubifragi - e grandine sono state diverse località di mare. Si sono ad esempio registrati ben 25 millimetri di pioggia, in poche ore, nella zona di Tortoreto, 14 millimetri di pioggia a Nereto e Montesilvano. Proprio in quest'ultima città, intorno alle 15 del pomeriggio, poco dopo il passaggio in mare aperto della tromba marina, si è verificata anche una intensa grandinata. Per fortuna, però, anche in questo caso, non si sono registrati particolari disagi o danni a cose e persone.

Altri acquazzoni si sono registrati anche nelle zone più interne dell'Abruzzo, senza però generare disagi o problemi alla popolazione.

Nelle prossime ore - vista l'allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile - si attendono altri temporali soprattutto sui settori denominati: Bacini Tordino Vomano e Bacino del Pescara.