Maltempo Abruzzo: più di un metro di neve, ecco dove e i vari disagi

Neve a Pescocostanzo. Uno dei borghi più suggestivi e belli dell’Abruzzo, è stato avvolto nei giorni scorsi, ma anche nelle ultime ore, da una spettacolare bufera di neve che, ha trasformato il caratteristico paesaggio della località in una meravigliosa e fiabesca atmosfera invernale. Il maltempo in Abruzzo non ha risparmiato disagi ai tanti abitanti che si recano nella località durante proprio le festività natalizie, come Carlo e Roberta che hanno inviato alla nostra redazione le immagini allegate di seguito.

Maltempo Abruzzo: più di un metro di neve a Pescocostanzo

Il maltempo che ha caratterizzato il giorno di Natale in Abruzzo ha portato tanta neve a Pescocostanzo. Circa un metro di neve si è infatti depositata in questo splendido borgo, tra i più suggestivi d'Italia, situato a ben 1395 metri sul livello del mare, e che ospita una delle stazioni sciistiche dell’Alto Sangro, meta ideale per tutti gli amanti degli sport invernali.

Il messaggio del comune

La nevicata di questi giorni ha catturato l’attenzione di molti abitanti e turisti presenti proprio nel borgo dell'Abruzzo. Il comune, in un messaggio rivolto ai cittadini nel giorno di Natale, ha voluto ringraziare chi si è messo all'opera per evitare il più possibile i disagi:

"Quando la neve si unisce al vento diventa bufera, quando la neve cade copiosa è davvero impossibile raggiungere la perfezione. Pertanto, sappiamo benissimo che insieme a noi state avendo disagi e di questo ci scusiamo in anticipo. Ma permetteteci di ringraziare apertamente tutti gli operai comunali, spesso bistrattati ed oggetto di dure critiche, ed i privati coinvolti nella pulizia della neve. Ieri, la vigilia hanno lavorato incessantemente dalle ore 5 fino alle 18,30. Oggi, giorno del santo natale, sono in giro dalle 4,30. Grazie. Buon natale a tutti".

Immagini da Pescocostanzo

Ecco di seguito le immagini di uno scenario fiabesco con la neve che ha ricoperto tutte le strutture architettoniche di Pescocostanzo, borgo dell'Abruzzo tra i più caratteristici d'Italia.