Maltempo a Trieste: nubifragio, allagamenti e frane, la situazione - Immagini e Video

L'ultima ondata di forte maltempo a Trieste ha fatto sì che un forte nubifragio, abbattutosi sulla città, creasse allagamenti diffusi e frane. Si contano danni e blackout. Ecco le ultime notizie e le immagini di quanto accaduto nelle ultime ore.

Maltempo a Trieste: nubifragio in città

L'ondata di maltempo a Trieste ha colpito pesantemente e causato diversi danni. Sul capoluogo friulano si è abbattuto, infatti, un violento nubifragio che ha causato allagamenti e blackout. Per questo motivo i vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul territorio, hanno ricevuto in poco tempo ben oltre le cento chiamate al loro centralino da parte di residenti pronti a chiedere aiuto perché bloccati nelle proprie auto a causa delle strade completamente allagate ed impraticabili o per gli scantinati e i garage allagati. Le abbondanti piogge hanno causato anche il crollo di muri e alberi, smottamenti e blocco di ascensori. Numerose persone si sono ritrovate intrappolate e hanno dovuto attendere l'arrivo dei soccorsi.

LAMENTABLE ⛈️

Muy fuertes lluvias y graves inundaciones en el noreste de Italia 🇮🇹



En #Trieste lluvias intensas causaron múltiples reportes por severas inundaciones, rescate de personas atrapadas en autos, deslizamientos de tierra y árboles colápsalos

Septiembre 2 de 2025

Vía… pic.twitter.com/uvMLa2gMDY — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 3, 2025

Si sono registrati ben trenta centimetri d’acqua sulle Rive e su viale Miramare. Un muro è crollato su un’auto in via dell’Eremo.

Alcune vie sono state trasformate in torrenti di fango, diverse le abitazioni allagate e soprattutto tombini saltati per aria a causa della furia dell'acqua, soprattutto in via Revoltella e via Roma. Oltre a questo si sono registrati anche allagamenti di alcuni locali di servizio dell’ospedale Maggiore senza, per fortuna, ripercussioni sui pazienti.

#Maltempo #Trieste, oltre 60 interventi dei #vigilidelfuoco per allagamenti, soccorso a persone bloccate in auto, smottamenti, alberi pericolanti. Le squadre locali, supportate da rinforzi giunti da Gorizia, hanno lavorato tutta la notte [#3settembre 8:30] pic.twitter.com/LUREJaYpJA — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 3, 2025

I blackout a singhiozzo in centro e nei rioni hanno causato non pochi disagi alla popolazione.

Maltempo anche nelle zone limitrofe

Forti temporali si sono abbattuti anche nelle zone limitrofe di Muggia e Gorizia causando diversi danni. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono stati chiamati per: abitazioni, scantinati, garage, cantine ed esercizi commerciali allagati; strade impraticabili, tombini saltati via come petardi, alberi divelti e ascensori bloccati.

