FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a Trieste: nubifragio, allagamenti e frane, la situazion...

Maltempo a Trieste: nubifragio, allagamenti e frane, la situazione - Immagini e Video

Alberi abbattuti, strade come veri e propri fiumi, tombini saltati come petardi, allagamenti diffusi in vari immobili, danni e blackout. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore a causa del maltempo a Trieste
Clima3 Settembre 2025 - ore 14:13 - Redatto da Meteo.it
Clima3 Settembre 2025 - ore 14:13 - Redatto da Meteo.it

L'ultima ondata di forte maltempo a Trieste ha fatto sì che un forte nubifragio, abbattutosi sulla città, creasse allagamenti diffusi e frane. Si contano danni e blackout. Ecco le ultime notizie e le immagini di quanto accaduto nelle ultime ore.

Maltempo a Trieste: nubifragio in città

L'ondata di maltempo a Trieste ha colpito pesantemente e causato diversi danni. Sul capoluogo friulano si è abbattuto, infatti, un violento nubifragio che ha causato allagamenti e blackout. Per questo motivo i vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul territorio, hanno ricevuto in poco tempo ben oltre le cento chiamate al loro centralino da parte di residenti pronti a chiedere aiuto perché bloccati nelle proprie auto a causa delle strade completamente allagate ed impraticabili o per gli scantinati e i garage allagati. Le abbondanti piogge hanno causato anche il crollo di muri e alberi, smottamenti e blocco di ascensori. Numerose persone si sono ritrovate intrappolate e hanno dovuto attendere l'arrivo dei soccorsi.

Si sono registrati ben trenta centimetri d’acqua sulle Rive e su viale Miramare. Un muro è crollato su un’auto in via dell’Eremo.

Alcune vie sono state trasformate in torrenti di fango, diverse le abitazioni allagate e soprattutto tombini saltati per aria a causa della furia dell'acqua, soprattutto in via Revoltella e via Roma. Oltre a questo si sono registrati anche allagamenti di alcuni locali di servizio dell’ospedale Maggiore senza, per fortuna, ripercussioni sui pazienti.

I blackout a singhiozzo in centro e nei rioni hanno causato non pochi disagi alla popolazione.

Maltempo anche nelle zone limitrofe

Forti temporali si sono abbattuti anche nelle zone limitrofe di Muggia e Gorizia causando diversi danni. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono stati chiamati per: abitazioni, scantinati, garage, cantine ed esercizi commerciali allagati; strade impraticabili, tombini saltati via come petardi, alberi divelti e ascensori bloccati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 3 settembre 2025 per maltempo e criticità in Italia. Ecco dove
    Clima2 Settembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 3 settembre 2025 per maltempo e criticità in Italia. Ecco dove

    Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per mercoledì 3 settembre 2025. Le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, torna l’anticiclone in Italia con colpo di coda dell’estate: previsti anche picchi di 36 gradi
    Clima2 Settembre 2025

    Meteo, torna l’anticiclone in Italia con colpo di coda dell’estate: previsti anche picchi di 36 gradi

    Le previsioni meteo segnalano il ritorno dell’anticiclone africano e il conseguente colpo di coda dell’estate. Ecco tutti i dettagli.
  • Meteo Italia, la prima settimana di settembre segna la fine dell’estate 2025? Le previsioni
    Clima2 Settembre 2025

    Meteo Italia, la prima settimana di settembre segna la fine dell’estate 2025? Le previsioni

    Piogge e temporali nella prima settimana di settembre 2025 con calo delle temperature: l'estate è davvero finita?
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima1 Settembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Tendenza3 Settembre 2025
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Il weekend in arrivo, quello del 6-7 settembre, sarà caratterizzato da un clima ancora caldo ed estivo con temperature anche oltre i 30 gradi.
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
Tendenza2 Settembre 2025
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede l'alta pressione protagonista con qualche episodio instabile e clima caldo al Centro-Sud.
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Settembre ore 15:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154