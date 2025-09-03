Maltempo a Trieste: nubifragio, allagamenti e frane, la situazione - Immagini e Video
L'ultima ondata di forte maltempo a Trieste ha fatto sì che un forte nubifragio, abbattutosi sulla città, creasse allagamenti diffusi e frane. Si contano danni e blackout. Ecco le ultime notizie e le immagini di quanto accaduto nelle ultime ore.
Maltempo a Trieste: nubifragio in città
L'ondata di maltempo a Trieste ha colpito pesantemente e causato diversi danni. Sul capoluogo friulano si è abbattuto, infatti, un violento nubifragio che ha causato allagamenti e blackout. Per questo motivo i vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul territorio, hanno ricevuto in poco tempo ben oltre le cento chiamate al loro centralino da parte di residenti pronti a chiedere aiuto perché bloccati nelle proprie auto a causa delle strade completamente allagate ed impraticabili o per gli scantinati e i garage allagati. Le abbondanti piogge hanno causato anche il crollo di muri e alberi, smottamenti e blocco di ascensori. Numerose persone si sono ritrovate intrappolate e hanno dovuto attendere l'arrivo dei soccorsi.
Si sono registrati ben trenta centimetri d’acqua sulle Rive e su viale Miramare. Un muro è crollato su un’auto in via dell’Eremo.
Alcune vie sono state trasformate in torrenti di fango, diverse le abitazioni allagate e soprattutto tombini saltati per aria a causa della furia dell'acqua, soprattutto in via Revoltella e via Roma. Oltre a questo si sono registrati anche allagamenti di alcuni locali di servizio dell’ospedale Maggiore senza, per fortuna, ripercussioni sui pazienti.
I blackout a singhiozzo in centro e nei rioni hanno causato non pochi disagi alla popolazione.
Maltempo anche nelle zone limitrofe
Forti temporali si sono abbattuti anche nelle zone limitrofe di Muggia e Gorizia causando diversi danni. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono stati chiamati per: abitazioni, scantinati, garage, cantine ed esercizi commerciali allagati; strade impraticabili, tombini saltati via come petardi, alberi divelti e ascensori bloccati.