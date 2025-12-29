Meteo, martedì 30 dicembre irruzione fredda in arrivo

Dopo un esordio di settimana con tempo stabile anticiclonico e temperature oltre la norma, con notevoli anomalie soprattutto nelle zone montane del Centro-Nord, tra la sera di martedì 30 dicembre e la mattina di mercoledì 31, si conferma un rapido e drastico cambio climatico per l’irruzione di aria fredda dall’est Europa, accompagnata da un’intensa ventilazione settentrionale (Bora, Tramontana e Maestrale) che determinerà un generale calo termico con qualche precipitazione sul medio Adriatico e al Sud.

La notte dell’ultimo dell’anno e il Capodanno quindi si prospettano molto freddi, ma con piogge e nevicate molto scarse.

Gli ultimi aggiornamenti indicano già da venerdì 2 gennaio la possibilità di un nuovo repentino cambio di scenario meteo sull’Italia: venti di Scirocco in tutto il Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia riporteranno le temperature del primo weekend dell’anno su valori nella norma o addirittura poco superiori. Tra sabato e domenica si profila anche una possibile fase di tempo perturbato al Nord e al Centro. Questa evoluzione necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per martedì 30 dicembre

Cieli inizialmente sereni al Nord e sui settori adriatici del Centro-Sud, ma con nebbie e nubi basse in Val Padana e sull’alto Adriatico. Più nuvolosità sui settori tirrenici, in Umbria, al Sud e nelle Isole. Dal pomeriggio piogge o isolati rovesci in Calabria e Sicilia; peggiora con nubi e qualche pioggia in Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In serata il calo della temperatura darà luogo a deboli nevicate sul versante adriatico dell’Appennino centrale dai 600/700 metri.

Temperature in calo. Venti nord-orientali in deciso rinforzo dal pomeriggio e in serata, con raffiche più sostenute al Centro-Sud, sull’alto Adriatico e tra Liguria e alto Tirreno. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 31 dicembre

Molte nuvole e instabilità nel corso del giorno, con piogge e qualche rovescio su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Tempo generalmente più stabile nel resto del Paese, con nubi a inizio giornata al Nord-Ovest e al Sud; in seguito cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Ventoso sul Ligure, al Centro-Sud e Isole; venti in graduale attenuazione nel resto del Nord. Temperature in sensibile calo ovunque.