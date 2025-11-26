Maltempo a Napoli: voli da Londra e Milano dirottati su Roma

A causa del maltempo a Napoli i voli da Londra e Milano sono stati dirottati su Roma. la situazione metereologica ha causato numerosi disagi e problematiche. Ecco le ultime news che giungono dal capoluogo della Campania.

Maltempo a Napoli: voli dirottati

Per via del forte maltempo che da ieri, 25 novembre, sta colpendo al città di Napoli, si sono registrati momenti di grande apprensione per i passeggeri del volo Ryanair FR1105 che era partito nella tarda mattinata di ieri da Londra Luton ed era diretto a Napoli Capodichino.

L'aereo si è trovato, infatti, in piena tempesta durante la fase di avvicinamento. A causa delle piogge intense, delle raffiche di vento laterale e di una fitta coltre bianca che impediva la visuale, l'aereo barcollando è stato costretto a risalire e a non terminare la fase di atterraggio, per dirigersi a Roma Fiumicino.

Non è stato l'unico volo ad essere dirottato. Perfino un aereo Alitalia proveniente da Milano Linate è stato costretto ad atterrare a Roma. Si sono registrati, inoltre, numerosi ritardi o cancellazione di voli.

#Maltempo #Campania, oltre 250 interventi dei #vigilidelfuoco. Maggiori criticità in provincia Salerno: esondati corsi d’acqua nell’Agro nocerino-sarnese, soccorsi autisti bloccati in auto e persone in difficoltà in casa per allagamenti. Operazioni in corso a Ospedaletto… pic.twitter.com/ogCquN8SDb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2025

Gli altri disagi causati dal maltempo in tutta la Campania e a Napoli

Sia il forte vento che la pioggia battente e le mareggiate hanno causato numerosi problemi a Napoli. L'ondata di maltempo ha avuto come conseguenze in tutta la Campania: alberi caduti al suolo e rami spezzati, ma ha anche portato al cedimento di intonaci e pezzi di cornicioni. A cadere sono stati anche pali stradali. Le forze dell'ordine hanno dovuto transennare la zona vicino ad una luminaria di Natale pericolante in piazza Nicola Amore.

Diverse strade sono state chiuse e interessate da dissesti, tra di essere si sono registrate problematiche da via Carra a Pianura per alcuni tombini divelti. In viale delle Metamorfosi a Ponticelli la strada è stata temporaneamente chiusa per un tabellone pubblicitario abbattuto, mentre via Chiatamone ha avuto lo stop al traffico per la caduta calcinacci all'altezza del civico 30.

Difficili, infine, i collegamento tra Napoli e Capri.