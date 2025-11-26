FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a Napoli: voli da Londra e Milano dirottati su Roma

Maltempo a Napoli: voli da Londra e Milano dirottati su Roma

Voli dirottati su Roma, altri in forte ritardo o cancellati. Strade chiuse per caduta di calcinacci, alberi e luci natalizie e per finire traghetti fermi al palo a causa del mare mosso. Ecco tutti i disagi causati dal maltempo a Napoli
Clima26 Novembre 2025 - ore 14:11 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Novembre 2025 - ore 14:11 - Redatto da Meteo.it

A causa del maltempo a Napoli i voli da Londra e Milano sono stati dirottati su Roma. la situazione metereologica ha causato numerosi disagi e problematiche. Ecco le ultime news che giungono dal capoluogo della Campania.

Maltempo a Napoli: voli dirottati

Per via del forte maltempo che da ieri, 25 novembre, sta colpendo al città di Napoli, si sono registrati momenti di grande apprensione per i passeggeri del volo Ryanair FR1105 che era partito nella tarda mattinata di ieri da Londra Luton ed era diretto a Napoli Capodichino.

L'aereo si è trovato, infatti, in piena tempesta durante la fase di avvicinamento. A causa delle piogge intense, delle raffiche di vento laterale e di una fitta coltre bianca che impediva la visuale, l'aereo barcollando è stato costretto a risalire e a non terminare la fase di atterraggio, per dirigersi a Roma Fiumicino.

Non è stato l'unico volo ad essere dirottato. Perfino un aereo Alitalia proveniente da Milano Linate è stato costretto ad atterrare a Roma. Si sono registrati, inoltre, numerosi ritardi o cancellazione di voli.

Gli altri disagi causati dal maltempo in tutta la Campania e a Napoli

Sia il forte vento che la pioggia battente e le mareggiate hanno causato numerosi problemi a Napoli. L'ondata di maltempo ha avuto come conseguenze in tutta la Campania: alberi caduti al suolo e rami spezzati, ma ha anche portato al cedimento di intonaci e pezzi di cornicioni. A cadere sono stati anche pali stradali. Le forze dell'ordine hanno dovuto transennare la zona vicino ad una luminaria di Natale pericolante in piazza Nicola Amore.

Diverse strade sono state chiuse e interessate da dissesti, tra di essere si sono registrate problematiche da via Carra a Pianura per alcuni tombini divelti. In viale delle Metamorfosi a Ponticelli la strada è stata temporaneamente chiusa per un tabellone pubblicitario abbattuto, mentre via Chiatamone ha avuto lo stop al traffico per la caduta calcinacci all'altezza del civico 30.

Difficili, infine, i collegamento tra Napoli e Capri.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento
    Clima26 Novembre 2025

    Meteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento

    Maltempo e aria fredda in Italia negli ultimi giorni di novembre: le previsioni meteo in vista del weekend.
  • Meteo, allerta gialla il 26 novembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima25 Novembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 26 novembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta un nuovo stato di allerta meteo gialla il 26 novembre 2025 in Italia: le regioni e zone a rischio.
  • Meteo: previste nuove nevicate nelle prossime ore: ecco dove
    Clima25 Novembre 2025

    Meteo: previste nuove nevicate nelle prossime ore: ecco dove

    Le previsioni meteo segnalano l'arrivo di nuove nevicate nelle prossime ore. Dove? Ecco le zone interessate da nuovi accumuli da mercoledì in poi
  • Neve in Valle d’Aosta: paesaggi da sogno e località sommerse - Foto
    Clima25 Novembre 2025

    Neve in Valle d’Aosta: paesaggi da sogno e località sommerse - Foto

    Tanta neve è caduta in Valle d’Aosta. Le immagini restituiscono paesaggi da sogno, ma diverse località sono state sommerse. Ecco news e foto.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza25 Novembre 2025
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Vortice ciclonico in azione: venerdì porterà maltempo in diverse regioni, con vento forte e piogge localmente intense. Le zone più a rischio
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Tendenza24 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Prosegue il maltempo su alcune regioni, specie al centro-sud, per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. La tendenza meteo dal 26 novembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Novembre ore 14:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154