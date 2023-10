Maltempo a Lucca, pioggia record in città: allagamenti e traffico nel caos. Le immagini

A causa del forte maltempo a Lucca la pioggia battente - secondo alcuni una vera e propria bomba d’acqua - ha causato diversi allagamenti e numerosi disagi. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore e alcune immagini che giungono dalle zone in cui si sono verificati i danni maggiori.

Maltempo a Lucca: pioggia record e allagamenti

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia ha causato, soprattutto in Toscana, diversi disagi. Nelle ultime 12 ore nella città di Lucca è caduta una quantità di precipitazioni che ha superato di gran lunga ogni previsione. Nel centro storico della splendida città si sono registrati ben 100 millimetri di pioggia. Si tratta di un vero e proprio record per il 2023. Unico lato positivo? Tale record ha segnato, almeno per ora, la fine di un periodo di siccità.

L'abbondante pioggia ha causato, però, numerosi allagamenti e problemi. A finire sott'acqua sono stati scantinati, box auto, piani terra di alcune abitazioni e numerose strade. Ciò ha mandato il traffico in tilt e causato il caos in città. La situazione più critica si è registrata lungo la Sarzanese.

#Maltempo sulla #Lunigiana, molto rilevanti gli accumuli di pioggia registrati al suolo al confine tra #Toscana ed #EmiliaRomagna, precipitazioni che stanno ingrossando i corsi d'acqua: il torrente Bagnone ha superato il primo livello di guardia pic.twitter.com/KabqZ3X6zN — Local Team (@localteamit) October 24, 2023

In Valle del Serchio sono caduti alcuni alberi e si è interrotta la circolazione stradale. Altri alberi sono caduti lungo la strada che conduce a Domazzano, finendo sulla carreggiata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Uguali disagi si sono verificati lungo la strada che collega il capoluogo a Corsagna e nel tratto tra il Ponte del Diavolo e Ponte Pari, dove la viabilità è stata temporaneamente interrotta. A Bagni di Lucca è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 12 dell’Abetone e del Brennero.

Monitorato costantemente è il livello dei fiumi, ma non sono state segnalate al momento criticità. Secondo le previsioni della Regione la piena del Serchio potrà arrivare nelle stazioni di Lucca a circa 800 metri cubi al secondo.

La situazione in Toscana a causa del maltempo

Cosa è accaduto in Toscana a cause del maltempo? Alberi caduti, fiumi in piena, allagamenti e disagi. Un esempio? In Lunigiana la scorsa notte numerosi fiumi e torrenti hanno superato le soglie dei massimi storici degli ultimi dieci anni.

A Livorno si sono registrati rallentamenti del traffico portuale a causa del forte vento che soffiava da sud-ovest con raffiche, come segnalato dall'Avvisatore marittimo del porto, che hanno toccato i 35 - 40 nodi. Per questo motivo sono state interrotte stamani le partenze per l'isola di Capraia.