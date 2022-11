Maltempo: a Genova numerosi incidenti per vento forte, in Veneto devastata spiaggia di Jesolo

La forte ondata di maltempo ha causato problemi a Genova e in Liguria, qui il forte vento ha causato numerosi incidenti. Il maltempo ha colpito però anche il Veneto. Da un lato il Mose ha salvato la città di Venezia, dall'altro le forti mareggiate hanno invece devastato la spiaggia di Jesolo. Ecco tutti i dettagli.

Maltempo a Genova: disagi per il forte vento

Il maltempo che sta colpendo tutta l'Italia sta creando grossi problemi anche a Genova e in tutta la Liguria. I forti temporali si sono alternati con diversa intensità da ieri sera provocando qualche criticità. Già nella notte, infatti, sono stati segnalati diversi allagamenti, soprattutto in Valpolcevera. Alla Foce il forte vento ha spostato alcuni bidoni della raccolta dei rifiuti trascinandoli fin in mezzo alla strada tra corso Torino e via Barabino e creando disagi alla viabilità. Oltre a strade allagate, a pali e alberi divelti dal forte vento nel levante genovese i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il distacco di alcuni materiali da un ponteggio in via Gianelli a Quinto.

Si è ribaltato un camion sulla A10 e si sono verificati alcuni incidenti sempre a causa del vento forte. Da segnalare vi è anche il fatto che sia finita in frantumi parte del vetro del portone di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme a Giacomo Giampedrone, facendo il punto della situazione, hanno fatto sapere che: "A Genova il vento ha fatto cadere alcuni ponteggi, come anche a Rapallo, Arenzano e Savona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alcuni alberi che non hanno causato criticità per la circolazione". Nel comunicato della Protezione Civile è stato aggiunto che: "A Piana Crixia, sulla statale 29 che collega la Val Bormida con il Piemonte, si segnala la caduta di un masso sulla statale, che ha danneggiato due auto per fortuna senza feriti e, al momento, si procede a senso unico alternato".

Sui monti, invece, così come annunciato nelle previsioni meteo, sono caduti i primi fiocchi di neve. Primi centimetri di neve anche sui principali versanti padani dell’Appennino. Tra di essi fiocchi hanno raggiunto la zona della Val D’Aveto, con la stazione meteorologica di prato Cipolla.

Maltempo in Veneto: il Mose salva Venezia, forte mareggiata a Jesolo

Il maltempo ha colpito anche il Veneto. Nella città di Venezia il livello dell’acqua si è vertiginosamente innalzato.

#AcquaAlta



Piazza San Marco questa mattina pochi minuti dopo il picco di marea.



⚠️ Il @CentroMaree informa che domani sono previsti in mare 145 cm alle ore 10:30. Prevista l'attivazione del Mose nelle prime ore del mattino.



Aggiornamenti 👉 https://t.co/9FnCS2kDk1 pic.twitter.com/f2K4noD0gY — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 22, 2022

Il Mose, però, attivato ad hoc, ha impedito che le strade della bellissima città lagunare rimanessero allagate. Le paratie sono state messe in funzione dalle 2.00 e hanno bloccato l’acqua alta, che ha raggiunto i 173 centimetri.

Acqua alta prevista a 170 cm, sollevato il Mose: la barriera di Chioggia alle 8.30 #Mose #localteam pic.twitter.com/VQWb61tfca — Local Team (@localteamtv) November 22, 2022

Il forte vento ha causato disagi alla viabilità. Sono state segnalano code sulle strade dell'entroterra, nella zona di Mestre.

Le mareggiate, infine, hanno devastato la spiaggia di Jesolo. Il mare si è mangiato chilometri e chilometri di spiaggia causando numerosi disagi e danni.