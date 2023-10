Malattie d'autunno: tenerle lontane con le giuste abitudini

L’autunno è arrivato e con lui l’abbassamento delle temperature, i primi freddi e la pioggia. Queste condizioni tendono ad abbassare le difese immunitarie e renderci più vulnerabili ai virus e alle malattie da raffreddamento. Per evitare di trascorrere dei giorni a letto tra raffreddori, dolori articoli, mal di testa e problemi alle prime vie respiratorie, è importante fornire il giusto supporto all’organismo. Spesso anche solo qualche accortezza quotidiana, insieme a uno stile di vita sano, può essere sufficiente per creare una barriera protettiva e migliorare il benessere personale.

Le scelte per la salute dell'organismo

Per restare in salute e tenere lontani i virus stagionali è necessario, anzitutto, mantenere il corpo in movimento, svolgendo una buona dose di attività fisica: non è necessario praticare sport particolarmente intensi, ma è più che sufficiente una passeggiata all’aria aperta o una lezione di pilates o yoga.

Il tutto senza sottoporre l’organismo a eccessivi stress in quanto le basse temperature e il cambio di stagione tendono già a indebolirlo. Per questo motivo gli esperti suggeriscono di rallentare un po’ i ritmi, dedicando tempo al relax, alla meditazione e ai propri hobby, senza affannarsi eccessivamente nei lavori quotidiani. Per aumentare le difese immunitarie è importante anche avere una dieta sana: assumere regolarmente cibi ricchi di fibre e di vitamine migliora la salute dell’intestino e riduce lo stress ossidativo.