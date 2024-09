L’Uragano Helene si abbatte sugli Usa: almeno 3 morti. Le immagini

L'Uragano Helene si è abbattuto sugli Usa causando un vero e proprio disastro. Si contano già almeno tre morti in Florida e Georgia e la stima potrebbe essere destinata a salire. Secondo il Centro nazionale degli uragani, infatti, la situazione resta pericolosa tanto da raccomandare alla popolazione di non lasciare i rifugi. Ecco le ultime notizie e alcune immagini di quanto accaduto.

Uragano Helene: vittime e devastazione in Florida e Georgia

A causa del passaggio dell’Uragano Helene in Florida e in Georgia, si contano almeno tre vittime, ma anche interi paesi completamente devastati. Secondo l’ultimo aggiornamento l'uragano è stato declassato da categoria 4 a categoria 1, ma il Centro nazionale degli uragani ha fatto sapere che: “la situazione resta estremamente pericolosa e a rischio per la vita: la gente non dovrebbe lasciare i rifugi". I venti, ad esempio, possono ancora superare i 90-100 km orari con effetti che possono essere considerati catastrofici.

🌪️ Hurricane Helene slams Florida as a powerful Category 4 storm.#HurricaneHelene #StormAlert #Tampa #Florida #Hurricane



Power outages in the state have surpassed 1 million and continue to rise. The threat to lives and property remains severe as Helene moves inland, bringing… pic.twitter.com/Jb54iL9uHy — The UnderLine (@TheUnderLineIN) September 27, 2024

Prima di perdere potenza e venir declassato, l'Uragano Helene si è abbattuto sulla Florida con tutta la sua potenza portando con sé venti sostenuti a 215 km/h, secondo il Noaa ovvero il National Oceanic and Atmospheric Administration.

Le notizie che giungono dalle zone più colpite riportano una situazione di devastazione con collegamenti internet saltati e massicci blackout segnalati sia in Florida, che in Georgia e North Carolina. Solo in Florida è stata dichiarata emergenza in 61 delle 67 contee e nelle zone che si sono ritrovate ad essere lungo il tragitto dell’uragano sono addirittura scattati ordini di evacuazione della popolazione. A spaventare, oltre ai venti, sono sia le forti piogge e il livello del mare che potrebbe salire fino a sei metri in alcuni punti della costa causando ondate "distruttive" che potrebbero spazzare via case e spostare automobili.

Delle tre vittime, le due persone morte in Georgia sono state sorprese da un tornado ad Alamo. Tale evento è da collegare al sistema di tempeste dell’uragano Helene. La vittima registrata in Florida, invece, più precisamente alle porte di Tampa Bay è da collegare al fatto che i venti così forti e impetuosi abbiano staccato da terra un segnale stradale che ha colpito in pieno un automobilista non lasciandogli scampo.

Cosa sappiamo dell'Uragano Helene e dove è diretto?

L'Uragano Helene si era rafforzato raggiungendo la categoria 4 - su un massimo di 5 - proprio mentre si dirigeva verso la costa nord-occidentale della Florida.

Nelle prossime ore il centro della tempesta arriverà sulla Georgia centrale e settentrionale. Successivamente si pensa che virerà verso nordovest per poi rallentare sulla valle del Tennessee. L'allerta tornado, dunque, resterà in vigore per circa 20 milioni di persone in alcune parti della Carolina del Sud, della Georgia e della Florida.