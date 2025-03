Lupi, oltre 21.500 in Europa. Aumento del 58% in 10 anni: danni ma anche benefici

Negli ultimi dieci anni è stato registrato in Europa un aumento dei lupi pari al 58%. Questo incremento di esemplari è dovuto soprattutto alle politiche di conservazione attuate a favore della fauna selvatica. I lupi sono passati in questo modo da 12.000 capi a ben 21.500 esemplari su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Lupi in aumento in Europa del 58% in 10 anni

I dati sull'incremento e quindi l'aumento dei lupi nei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, arrivano da uno studio condotto da un gruppo di esperti internazionale di ricerca con a capo la ricercatrice italiana Cecilia Di Bernardi, dell'Università svedese di scienze agrarie, e coordinato da Luigi Boitani, ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma.

La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS Sustainability and Transformation, ha interessato ben 34 Paesi tra cui anche l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Grecia, la Polonia, la Spagna e la Romania. Paesi quelli citati che contano ben più di mille lupi ognuno.

In quali Paesi sono aumentati i lupi?

La popolazione di lupi sul territorio Europeo è aumentata in ben 19 Paesi sui 34 messi sotto esame. In 8 nazioni è rimasta stabile, mentre in 3 è diminuita. Ecco di seguito in quali paesi sono aumentati i lupi, in quali è rimasta stabile e in quali il numero di esemplari invece è diminuito.

Aumento di lupi registrato (19 Paesi su 34): Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svezia, Svizzera e la parte europea della Turchia.

Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svezia, Svizzera e la parte europea della Turchia. Numero stabile di lupi sul territorio in (8 Paesi): Albania, Croazia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Ucraina.

Albania, Croazia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Ucraina. Numero di lupi diminuito (3 Paesi): Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord.

17 milioni di euro di danni ogni anno

Dai dati raccolti nella ricerca sull'incremento dei lupi in Europa, si stima che su tutto il territorio europeo i lupi uccidano 56.000 animali domestici ogni anno, su ben 279 milioni di esemplari. Un danno che costa ai Paesi dell'Unione Europea 17 milioni di euro all'anno. In merito ai rari attacchi alle persone segnalati negli anni, gli autori della ricerca evidenziano che, soprattutto quelli segnalati in Italia e Grecia, in realtà sono da parte di cani e non quindi da lupi.

Gli impatti positivi sull'economia

Dalla ricerca si evince anche come i lupi possano favorire impatti economici positivi. Tra gli esempi esposti dai ricercatori che hanno elaborato lo studio pubblicato successivamente sulla rivista PLOS Sustainability and Transformation, si fa riferimento alla riduzione degli incidenti stradali e alla diminuzione dei danni alle piantagioni dovute al controllo di cervi selvatici da parte dei lupi. Al momento però, non ci sono dati che riguardano una quantificazione dei benefici economici riportati nello studio.