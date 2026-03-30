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Luna Rosa: 3 cose che (forse) non sai sul plenilunio di Pasqua

Luna Rosa, Luna di primavera e Luna di Pasqua: tanti nomi per un plenilunio che è pronto a sorprenderci.
Spazio30 Marzo 2026 - ore 10:53 - Redatto da Meteo.it
Spazio30 Marzo 2026 - ore 10:53 - Redatto da Meteo.it

Il mese di aprile si apre con uno spettacolo che, sebbene si verifichi con cadenza mensile, sembra possedere tutti gli "ingredienti" per catturare lo sguardo di migliaia di skywatcher: la Luna Piena. Il prossimo plenilunio poi, avrà qualcosa di veramente speciale.

Il 2 aprile splenderà la Luna Rosa 2026

Il prossimo plenilunio, come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) si verificherà il 2 aprile alle 2:12 UTC (4:12 ora italiana).

Sebbene quello sia il momento in cui il nostro satellite naturale raggiungerà il suo massimo splendore, a noi che lo osserviamo dalla Terra apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Il nome "Luna Rosa" (o Pink Moon per gli anglosassoni) deriva dal fatto che in questo periodo dell'anno i campi si riempivano di muschio flox, piccoli fiori che davano al manto erboso quella delicata colorazione. Nonostante il suo nome quindi, quella che vedremo splendere in cielo non sarà una Luna di colore rosa.

Luna Piena di aprile: 3 caratteristiche del plenilunio di Pasqua

Cosa avrà di speciale il plenilunio d'aprile? Innanzitutto vedrà splendere la prima Luna Piena di primavera, visto che l'equinozio primaverile si è verificato lo scorso 20 marzo. Questo fa sì che sia proprio questa Luna Piena a determinare la data di Pasqua.

Ma quale rapporto c'è tra la festa della Resurrezione e il plenilunio di primavera? Per trovare questo collegamento occorre risalire al Concilio di Nicea del 325 d.C. Fu proprio quì che venne stabilito di festeggiare la Santa Pasqua la domenica successiva al primo plenilunio di primavera. Di conseguenza quest'anno la festeggeremo il 5 aprile.

Nel momento in cui il nostro satellite naturale raggiungerà la sua massima illuminazione si troverà nella costellazione della Vergine. Questa "posizione" è piuttosto frequente. Sebbene possa anche accadere occasionalmente che il plenilunio si verifichi quando è "ospite" della costellazione della Bilancia, accade spesso che la Luna Piena di aprile si trovi in quella che ospita la luminosissima stella Spica. Sempre analizzando la sua posizione possiamo anticiparvi che questa non sarà una Superluna: la sua distanza dal perigeo sarà infatti di 393.534 km, ovvero troppi per potersi fregiare del termine di "Superluna Rosa 2026".

Sebbene il nome con cui è più frequentemente identificata sia quello di Luna Rosa, questo non è certo il solo. Oltre al termine attribuito a questo plenilunio dai nativi americani, ce ne sono altri che hanno origini più recenti. In particolare le più moderne tradizioni spirituali e di benessere, associano la Luna Piena d'aprile al rinnovamento e ai nuovi inizi. Potremmo definire questo plenilunio come quello che invita a fare "pulizie di primavera" anche a livello emotivo, portando le persone a lasciare andare vecchi schemi, rivedere le proprie intenzioni e lasciare spazio alla crescita, proprio come accade in natura che in questo periodo si risveglia dopo il lungo letargo invernale.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo ore 20:59

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