Luna Piena del Lupo, il primo plenilunio 2024 ha qualcosa di speciale

Tra poche ore la prima Luna Piena del 2024 splenderà in cielo. Conosciuta anche come Plenilunio del Lupo, quella del Lupo che si prepara ad incantare migliaia di skywatcher avrà qualcosa che la renderà speciale.

Luna Piena del Lupo 2024, quando ammirarla

Il disco lunare si prepara a regalarci il primo dei 12 pleniluni che ci faranno compagnia nel corso del 2024. Tecnicamente il nostro satellite raggiungerà la fase di piena giovedì 25 gennaio alle 18.54 ora italiana, con una magnitudine di -12,4, anche se sarebbe consigliabile attendere un cielo più buio e un momento in cui l'astro sia ben alto all'orizzonte, per poter godere di uno spettacolo davvero emozionante.

Come sempre accade quando parliamo di pleniluni, l'alone luminoso del satellite naturale si mostrerà nella sua interezza anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla fase di piena. Alzando gli occhi al cielo già stasera potremmo ammirare una Luna illuminata al 97%, una luminosità molto intensa che accompagnerà il nostro satellite anche nelle notti immediatamente successive al plenilunio.

Il plenilunio di gennaio sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Complice il robusto anticiclone che per tutta la settimana garantirà tempo stabile, sarà possibile contare anche su cieli sereni che renderanno particolarmente facile l'osservazione. L'unica incognita resterà la presenza di foschie, ma se anche la nebbia dovesse "offuscare" l'osservazione sarà possibile seguire l'evento con la diretta web messa a disposizione da Virtual Telescope.

Non si tratterà di una Luna particolarmente grande in quanto il nostro satellite raggiungerà la fase di piena in un momento in cui si troverà molto vicino all’apogeo, ossia il punto più distante dalla Terra. Non si tratterà quindi di una Superluna, anche se avrà qualcosa di davvero speciale.

©Stellarium - cielo del 25 gennaio ore 21.00 circa

Luna Piena del Lupo 2024, cos'ha di insolito?

Cosa rende speciale il Plenilunio del Lupo 2024? Come anticipato questo plenilunio avrà qualcosa di insolito, in quanto darà inizio alla fase lunare più lunga del 2024.

Come sappiamo il nostro satellite impiega mediamente 29 giorni, 12 ore e 44 minuti per completare un ciclo di fasi lunari. Questo periodo è universalmente conosciuto come mese lunare o sinodico, e rappresenta quello intercorrente da una Luna Nuova a quella successiva. All’interno di questo periodo, ci sono le 4 fasi - Novilunio, Primo Quarto, Plenilunio e Ultimo Quarto - intervallate mediamente da 7.4 giorni una dall'altra.

Il tempo intercorrente tra il plenilunio del 25 gennaio e l'ultimo quarto di Luna - previsto per il prossimo 3 febbraio - sarà invece di 8.225 giorni, rendendola così la fase lunare più prolungata dell'anno.