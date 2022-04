La Luna Nera oscurerà il Sole: come vedere in streaming la prima eclissi solare dell’anno

Appuntamento stasera, 30 aprile, con la prima eclissi solare del 2022. Alle 22.41 ora italiana la Luna Nera oscurerà infatti il Sole, regalando uno spettacolo che gli appassionati di astronomia e fenomeni celesti non possono perdere. La prima eclissi di Sole 2022 però, non sarà visibile dal nostro Paese. Se puntando gli occhi al cielo potremo osservare la Luna Nera, per non perdersi la prima eclissi solare dell'anno potremo fare affidamento sui canali streaming.

Luna Nera o eclissi solare? Doppio appuntamento da non perdere

Quello di stasera è davvero un doppio evento che conquisterà tutti gli appassionati. Se volgendo lo sguardo al cielo potremo ammirare la Luna Nera, ovvero la seconda luna nuova nell'arco di un unico mese, in diretta streaming sarà possibile osservare un'eclissi parziale di Sole che darà spettacolo dall'altra parte del mondo. Sarà quindi proprio la Luna Nera a oscurare la stella, anche se solo parzialmente e nell'altro emisfero.

L'eclissi solare parziale di stasera sarà visibile in Sud America, in alcune zone dell’Antartide, nel Pacifico e nell’Atlantico. Non sarà quindi visibile dall'Italia. Se lo spettacolo celeste dal vivo è praticamente riservato a pochi fortunati, noi potremo seguirlo in diretta live streaming. A partire dalle 18.45 UTC (20.45 ora italiana) saranno infatti molti i canali streaming che proporranno la visione del Sole che si "oscura" a poco a poco, fino a raggiungere il punto massimo di oscuramento del 64% alle 20.41 Utc (22.41 ora italiana), senza però coprirsi interamente come invece avviene nel caso di eclissi di Sole totale. Il disco solare tornerà gradualmente a liberarsi dall'ombra lunare fino a raggiungere il suo originario splendore alle 20.41 Utc (00.38 del 1° maggio ora italiana).

Per osservare anche in Italia un'eclissi solare dal vivo dovremo attendere il 25 ottobre 2022, data in cui è previsto un parziale oscuramento del disco solare visibile in gran parte d'Europa.

Eclissi di Sole stasera ed eclissi lunare del 16 maggio 2022, quale rapporto?

Non è un caso che l'eclissi solare di stasera anticipi di due settimane l'eclissi di Luna totale. Calcoli alla mano infatti, le orbite di Terra e Luna seguono periodi molto precisi per cui, se si verifica un'intersezione in un certo momento, se ne verificherà un'altra poco tempo dopo, anche di ordine inverso.

Ed è proprio questo ciò che accadrà il 16 maggio 2022, quando a "spegnersi" completamente sarà la Luna (o meglio ancora una Superluna). Certo, un'eclissi totale di Superluna è un fenomeno abbastanza raro, e stavolta anche gli appassionati di astronomia potranno gioire, poiché l'evento sarà parzialmente visibile anche dal nostro Paese.

Ecco un link dove seguire evento in streaming.