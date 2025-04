Luna immersa nelle Pleiadi e doppio bacio celeste: le prime date stellari da non perdere ad Aprile

Il mese appena iniziato promette di tenere molti appassionati con gli occhi incollati al firmamento. Ad aprire l'elenco degli show celesti sarà una tripletta di eventi che vedrà protagonista il nostro satellite naturale.

Triplo show celeste: la Luna si immerge nelle Pleiadi, poi bacia Giove e Marte

Tra pochissime ore la Luna è immersa nelle Pleiadi. Stasera, 1° aprile, assisteremo a una meravigliosa congiunzione astrale che vedrà protagonista una falce di Luna e l'ammasso stellare più suggestivo. Il nostro satellite si immergerà nelle Pleiadi, offrendo uno spettacolo unico. Per vederlo sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo stasera intorno alle 20.30. Scorgere nel cielo buio le Sette Sorelle e la falce di Luna non sarà certo difficile: sarà sufficiente puntare lo sguardo nella parte occidentale del firmamento per non perdersi lo spettacolo visibile anche a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 1° aprile ore 20:30 circa

Non avremmo neppure il tempo di dimenticare la bellezza della Luna immersa nell'ammasso stellare aperto delle Pleaidi, poiché appena 24 ore dopo il nostro satellite naturale tornerà a essere protagonista del cielo. Domani, 2 aprile Luna e Giove saranno protagonisti di una danza spaziale. Anche stavolta si tratterà di uno spettacolo visibile a occhio nudo. L'incontro tra il nostro satellite e il gigante gassoso avverrà subito dopo il tramonto nella costellazione del Toro.

©Stellarium - cielo del 2 aprile ore 20:30 circa

A chiudere la tripletta sarà il bacio Luna-Marte, atteso per il prossimo 5 aprile. Anche per ammirare questo evento celeste non serviranno strumentazioni particolari, e lo spettacolo, tempo permettendo, sarà ancora una volta visibile a occhio nudo. La Luna, al primo quarto, si troverà nella costellazione dei Gemelli. Qui incontrerà il Pianeta Rosso sotto lo sguardo di due delle stelle più luminose della costellazione. Castore e Polluce infatti, non solo vigileranno sui due corpi celesti, ma creeranno una cornice ancor più suggestiva all'intero show. Tutto ciò darà vita a uno degli allineamenti di astri più suggestivi del mese, che potremmo ammirare alzando gli occhi al cielo intorno alle 21.00.

©Stellarium - cielo del 5 aprile ore 21:00 circa

Come ammirare la tripletta celeste

Come anticipato si tratterà di tre eventi che, tempo permettendo, saranno ben visibili a occhio nudo. Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di spettacoli del firmamento, scegliere punti di osservazione bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città potrà garantire una visuale migliore.

Gli spettacoli celesti di stasera, 1° aprile, del 2 e del 5 aprile sono solo i primi eventi di un mese che promette di tenerci con gli occhi incollati al cielo. Quello che è appena iniziato è infatti un mese particolarmente ricco di congiunzioni e piogge di stelle cadenti. Non mancherà neppure una Miniluna Rosa e un allineamento planetario. Scopri tutti gli eventi celesti di aprile 2025.