Luna, Giove, Venere e Pleiadi daranno spettacolo per due sere consecutive: lo show visibile a occhio nudo

Luna, Giove, Venere e Pleiadi sono pronti a lasciarci con la bocca aperta per lo stupore e la meraviglia. Potremo assistere, infatti, ad uno spettacolo visibile ad occhio nudo sia il 22 che il 23 aprile. Nella notte del 22 aprile arrivano anche le Liridi. Gli amanti delle stelle cadenti e dei Pianeti, tutti i romantici e anche i semplici curiosi devono pertanto segnarsi queste due date in agenda perché la Natura offre - tempo permettendo - la possibilità di ammirare scie luminose nel cielo ed esprimere così un desiderio, ma anche baci celesti.

Luna, Giove, Venere e le Pleiadi: quando e come ammirare lo spettacolo in cielo

Tempo permettendo - sperando dunque che il cielo non sia nuvoloso - il 22 e il 23 aprile potremo ammirare le Pleiadi, ovvero le stelle cadenti e dei veri e propri baci celesti. Come? Ad aprire le danze sarà bacio Luna-Giove e Venere. Proprio la notte del 22 aprile ammireremo uno splendido quadrilatero formato dalla Luna crescente, Giove e dalle stelle principali della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce.

La sera e la notte del 23 aprile, subito dopo il tramonto del Sole, volgendo il nostro sguardo verso ovest potremo osservare Venere in congiunzione con l’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro.

Quando ammirare al meglio questo spettacolo? Gli esperti consigliano di guardare il cielo intorno alle 21.00. E' questo l'orario migliore per poter rimanere meravigliati dallo spettacolo naturale senza dover utilizzare binocoli e cannocchiali. Come avviene spesso in questi casi è bene però allontanarsi il più possibile dalla città e dall'inquinamento luminoso per evitare che le luci troppo forti dell'illuminazione cittadina o dei vari locali impediscano di scorgere stelle e Pianeti nel loro massimo splendore.

Arrivano le Liridi: una pioggia di stelle cadenti

Cos'altro potremo ammirare nella notte del 22 aprile? Una pioggia di stelle cadenti. Le Liridi sono pronte a dar spettacolo. Come ammirarle? Poco dopo la mezzanotte quando il tramonto della Luna garantirà il buio profondo necessario per esaltare la brillantezza delle meteore.

Sarà - come sempre - uno spettacolo davvero entusiasmante. Oltretutto basterà pensare al fatto queste stelle cadenti lasciavano scie luminose già ai tempi dei grandi faraoni egizi e dei primi imperatori d’Oriente. Ci sono infatti testimonianze del loro passaggio risalenti addirittura al 687 a.C. Le Liridi vennero descritte con cura nelle antiche cronache cinesi.