Ultima luna piena del 2023, tra pochi giorni la Luna Fredda illuminerà il cielo di dicembre

L'appuntamento con l'ultimo plenilunio 2023 è tra pochi giorni. La Luna Fredda pronta a regalarci uno spettacolo indimenticabile nel cielo di dicembre. Ecco tutti i dettagli di un plenilunio che si preannuncia davvero suggestivo.

Luna Fredda 2023, quando splenderà in cielo?

La data da segnare in rosso sul calendario per non perdersi l'ultimo plenilunio 2023 è il prossimo 27 dicembre. Il nostro satellite raggiungerà la fase di piena tecnicamente all'1.33 ora italiana.

Un appuntamento da non perdere, che potrà essere ammirato fin dalla notte precedente. Come fanno sapere dall'Uai infatti, qualche ora di differenza non toglierà il fascino a questo spettacolo, che nell'ultimo mese dell'anno si prepara a regalarci emozioni. Ma cosa avrà di così speciale l'ultima Luna Piena del 2023? Non si tratterà di una Superluna, poiché il nostro satellite raggiungerà la fase di piena quando si troverà a 391.537 km dal nostro Pianeta, una distanza dal perigeo troppo grande per poter essere definito "super" secondo la teoria di Richard Nolle.

A renderla speciale sarà invece il fatto che la Luna Fredda è quella collocata nel punto più alto del cielo. Nei giorni vicini alla "notte più lunga dell'anno" - che quest'anno si è avuta il 22 dicembre con il solstizio d'inverno - il nostro satellite si trova opposto al Sole, che in questo periodo è piuttosto basso nel cielo.

Ma non è solo la sua posizione nel cielo a renderla particolare: la Luna Fredda è infatti la 13ª Luna Piena del 2023. Sebbene normalmente si verifichi un plenilunio ogni mese infatti, il nostro satellite impiega 29,53 giorni per orbitare attorno alla Terra. Questo significa che 12 orbite della Luna attorno alla Terra richiedono 354 giorni - anziché 365 - e se il primo plenilunio dell’anno si verifica prima dell’11 gennaio si avranno un plenilunio "extra".

©Stellarium - cielo del 27 dicembre ore 20.00 circa

Come si chiama l'ultimo plenilunio dell'anno?

Il plenilunio di dicembre - proprio come accade per tutti gli altri - deve il termine Luna Piena del freddo alle antiche usanze dei nativi americani, che usavano attribuire un nome che identificasse il periodo. La Luna piena di dicembre è infatti quella che si verifica a pochi giorni dal solstizio d'inverno, che ha segnato l'ingresso nella stagione più fredda con la notte più lunga dell'anno. Il periodo particolare in cui si verifica - a ridosso dell'inizio dell'inverno astronomico - fa sì che sia conosciuta anche come Luna delle notti lunghe o Luna di Yule.

Consigli per una visualizzazione ottimale della Luna Piena del Freddo

La Luna Fredda sorgerà a Est subito dopo il tramonto e - dopo aver brillato tutta la notte - tramonterà a Ovest. Tecnicamente sarà illuminata al 100% alle 1.37 di mercoledì 27 dicembre, ma il nostro satellite sarà visibile fin dal crepuscolo, quando si troverà in ascesa.

Si tratterà di un evento visibile a occhio nudo, e - tempo permettendo - sarà sufficiente scegliere un punto di osservazione buio e lontano dalle fonti luminose delle città e alzare lo sguardo al cielo, per poter scorgere nell'orizzonte orientale il nostro satellite in tutto il suo splendore.