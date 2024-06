Curiosità e significato della Luna Piena delle Fragole: perché si chiama così?

Il plenilunio di giugno ha un nome davvero particolare e "ghiotto". Conosciuto anche come Luna delle Fragole potrebbe indurre qualcuno a pensare che si tratti di un evento celeste che vede il nostro satellite colorarsi di una tonalità rossa accesa. In realtà non è affatto così. Scopriamo qualcosa di più sulla Luna piena di giugno.

Perché si chiama Luna delle Fragole?

Il plenilunio di giugno è spesso indicato come "Luna Piena della Fragola". Ma cosa c'entra questo gustoso frutto con l'vento celeste che vede protagonista il nostro satellite naturale?

Il disco lunare non appare improvvisamente dipinto di rosso, colore che caratterizza appunto le fragole, sebbene si rifaccia comunque a una caratteristica tipica di questi frutti golosi. In realtà il motivo del nome è da ricercare nel fatto che per i nativi americani giugno era il mese in cui ci si poteva dedicare alla raccolta delle fragole. Ancora una volta sono quindi le tradizioni dei nativi americani a "battezzare" il plenilunio di giugno.

Niente a che vedere quindi con la sua colorazione? In parte potrebbe non essere esatto. Non è infatti raro assistere a un plenilunio di giugno che veda il nostro satellite colorarsi con sfumature rosa o rossicce. Può ad esempio accadere di notarlo in occasione di un eclisse lunare totale, durante la quale il nostro satellite entra nell’ombra della Terra, che filtra e devia la luce del Sole prima che essa raggiunga la superficie lunare. La luce che riesce a passare attraverso l’atmosfera terrestre è soprattutto quella a lunghezza d’onda più lunga, cioè la luce rossa, che poi si diffonde sulla Luna donandole quel colore caratteristico.

Il satellite può assumere anche quell'insolita colorazione quando si trova vicina all’orizzonte, durante l'alba o il tramonto. Questo fenomeno - conosciuto come diffusione di Rayleigh - è lo stesso che può farci apparire il Sole rosso. In questo caso la luce lunare deve passare attraverso quantità maggiori d'atmosfera, e in questa fase gran parte della luce blu viene "spazzata via" lasciando dominare i toni rossi.

Luna Piena di giugno, altri nomi

Il plenilunio di giugno non è conosciuto solo con il nome di Luna delle Fragole, ed esistono altri appellativi che fanno comunque sempre riferimento alle caratteristiche del periodo e al ciclo delle raccolte. In Europa si parla spesso di Luna Rosa, appellativo che deriva dal fatto che in questo periodo assistiamo alla fioritura delle rose. Un altro nome europeo è Luna del Miele o dell'Idromele, a caratterizzare il fatto che in questo periodo ci si dedicava alla raccolta del nettare prodotto dalle api. In Cina il plenilunio di giugno è identificato come Luna di Loto, mentre per i Cherokee era la Luna Verde del Mais.

Luna delle Fragole 2024, quando?

Quando vedremo brillare in cielo la prima Luna Piena d'estate? La data da segnare sul calendario per non perdersi il plenilunio delle Fragole 2024 è sabato 22 giugno alle 01.08 GMT (03.08 ora italiana), appena due giorni dopo il solstizio d'estate.

Si tratterà quindi della prima Luna Piena d'estate 2024 e, come sempre accade, il disco lunare apparirà pieno anche qualche giorno prima e nelle sere successive. Nel momento in cui raggiunge la fase di piena il nostro satellite naturale si troverà nella costellazione del Sagittario. Pronti a seguire questo fantastico evento celeste?