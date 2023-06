Luna del Cervo, la prima luna piena d’estate 2023: ecco quando e come vederla

Sta per arrivare la splendida Luna del Cervo, ovvero la prima luna piena dell'estate 2023 che per poco non può essere davvero definita Super-Luna. Quando potremo ammirarla? Dove? Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi un meraviglioso spettacolo naturale pronto a sorprendere chiunque si prenderà un attimo di tempo per osservare il cielo lontano dall'inquinamento luminoso delle città.

Luna del Cervo: ecco quando la potremo ammirare

Quando potremo ammirare la Luna del Cervo? Il prossimo 3 luglio 2023. Vedremo la prima luna piena dell'estate 2023, ma non la prima Super-Luna. Tecnicamente, infatti, nonostante sarà comunque una luna molto brillante perché prossima al perigeo, non potrà fregiarsi di tale titolo perché per essere una Super-Luna dovrà distare dalle Terra non più di 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti mentre la Luna del Cervo avrà una distanza di 361.934 km da noi. Questa inezia non ci dovrà rovinare però lo spettacolo offerto dalla natura perché potremo passare una serata davvero splendida all'insegna del romanticismo ammirando il cielo.

Come i più ricorderanno, l'anno scorso la Luna del Cervo l'abbiamo ammirata verso la metà del mese di luglio. Era il 13 luglio 2022 quando si presentò a noi potendosi fregiare anche del titolo di Super-Luna perché alle 20.38 si trovava a soli 357.263 km dalla Terra.

Origine del nome: perché si chiama Luna del Cervo

A chi si sta chiedendo come mai quella del 3 luglio prossimo sarà la Luna del Cervo possiamo dire che tale nome deriva dalla tradizione americana. E' stata chiamata così proprio perché in questo periodo sono solite spuntare le nuove corna dei cervi.

Altri nomi? La Luna del 3 luglio viene chiamata anche Luna dei Temporali, perché frequenti in questo periodo o Luna di Lampone.