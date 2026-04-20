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Luna dei Fiori illumina il Primo Maggio: quando e come vederla in Italia

Il 1° maggio regalerà agli appassionati di eventi celesti uno spettacolo imperdibile: la Luna dei Fiori illuminerà la Festa dei lavoratori. Il nostro satellite tornerà protagonista anche a fine mese, con il secondo plenilunio di maggio che vedrà una Luna Blu.
Spazio20 Aprile 2026 - ore 12:10 - Redatto da Meteo.it
Spazio20 Aprile 2026 - ore 12:10 - Redatto da Meteo.it

Sarà un primo maggio davvero speciale quello di quest'anno: nel cielo splenderà infatti la Luna dei Fiori 2026. Il plenilunio che inaugura il nuovo mese sarà a tutti gli effetti quello primaverile per eccellenza, e promette di regalarci uno spettacolo suggestivo.

La Luna dei Fiori 2026: il primo appuntamento celeste di maggio

Sarà il plenilunio di primavera a inaugurare il calendario del nuovo mese quest'anno. Proprio il 1° maggio infatti, il notro satellite naturale splenderà in tutta la sua pienezza, promettendo di regalare agli skywatcher uno spettacolo unico.

Ma cosa sappiamo della Luna dei Fiori 2026? Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) il satellite raggiungerà tecnicamente la sua fase di piena alle 17:23 UTC (19:23 ora italiana), anche se, come sempre accade, a noi che lo osserviamo dalla Terra apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva.

Nel momento del plenilunio si troverà nella costellazione della Bilancia, una posizione decisamente usuale per la 5° Luna piena dell'anno. La sua distanza dal perigeo sarà di 402.000 km dal perigeo: ciò significa che non possiamo davvero parlare di Superluna, ma piuttosto di Microluna dei Fiori.

©Stellarium - cielo del 1° maggio ore 21:30 circa

Perché si chiama Luna dei Fiori? Con quali altri nomi è conosciuta?

Il plenilunio di maggio è spesso identificato con il nome di Luna dei Fiori (Flowers Moon per gli anglosassoni). L'appellativo, com'è facile immaginare, deriva dalla grande presenza delle diverse varietà floreali che in questo periodo colorano i manti erbosi.

Ma questo termine, che deriva dalla tradizione dei nativi americani, non è certo il solo con il quale è conosciuta la Luna piena di maggio. Per la tribù Mohawh questa era la Luna della grande foglia, mentre per la popolazione Anishnaabe era la Luna in fiore e per gli Apache la Luna delle foglie verdi.

Tutti questi nomi hanno però un denominatore comune, ovvero le caratteristiche di un periodo in cui avviene quella svolta climatica che porta a lasciarsi definitivamente alle spalle i rigidi climi invernali e apre la porta al tepore tipico della bella stagione. E proprio per questo il plenilunio di maggio è considerato quello di primavera per eccellenza.

Maggio avrà due Lune Piene

Il plenilunio del 1° maggio è ormai alle porte, e gli appassionati non vedono l'ora di veder splendere nel firmamento la Luna primaverile. Tuttavia questo non sarà l'unico momento in cui il nostro satellite sarà protagonista del firmamento. Oltre a vari incontri ravvicinati con i diversi Pianeti, che ci regaleranno baci celesti da non perdere, tornerà a splendere illuminato al 100% anche a fine mese.

Maggio sarà infatti un mese particolare, visto che avrà cinque fasi lunari e due pleniluni. Quella che splenderà il 31 maggio sarà una Luna Blu, termine usato per indicare proprio per indicare la seconda Luna Piena in uno stesso mese. Ma per parlare della Luna Blu 2026 avremmo tempo, visto che sarà l'evento che chiuderà il prossimo mese. Nel frattempo prepariamoci ad ammirare una splendida Luna dei Fiori che, se il tempo sarà clemente, sarà perfettamente visibile a occhio nudo tra pochi giorni.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Aprile ore 13:34

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