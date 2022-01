Luna, cubo misterioso: la spiegazione

Foto di Ponciano da Pixabay

Ispezionando la Luna è stato avvistato un cubo misterioso che ha subito fatto scaturire numerose ipotesi e lasciato sbizzarrire esperti e non esperti su cosa potesse essere. Al suo trentaseiesimo giorno di esplorazione, infatti, il rover cinese Yutu 2 ha avvistato questa sporgenza a forma di cubo così particolare che ha subito destato parecchio scalpore. Si tratta di una sporgenza in grado di spiccare sul paesaggio brullo e punteggiato di crateri che ormai abbiamo imparato a conoscere che ha fatto sì che prendessero vita numerosi interrogativi. Tanti si sono chiesti di cosa potesse trattarsi e molti hanno desiderato poter prendere una navicella per andare a toccare con mano la sporgenza e poter comprenderne effettivamente la natura.

Luna: che cos'è il cubo misterioso scoperto da Yutu 2?

Yutu 2 ha svelato la presenza di un cubo misterioso sulla Luna che in Cina hanno ribattezzato "misteriosa capanna". Il rover, che si muove lentamente, dopo aver immortalato la misteriosa forma che è apparsa come un cubo si è però spostato più avanti e non ha regalato altre immagini. Ora Yutu 2 si trova a diversa distanza dal luogo dove risiede il 'cubo' e per tornare indietro impiegherebbe due mesi. Ecco perché nell'attesa di altre immagini importanti, gli scienziati hanno cercato di capire di cosa potesse trattarsi con il materiale in loro possesso. In primis occorre sottolineare come diversi studiosi hanno sin da subito gettato acqua sul fuoco per spegnere i facili entusiasmi di chi ipotizzava già presenze aliene.

Secondo gli studiosi il cubo immortalato sulla Luna da Yutu 2 potrebbe, molto probabilmente essere, una formazione rocciosa o un masso che ha preso quella forma o che da lontano sembra così squadrata.

Altra ipotesi plausibile? Secondo Our Space, il canale di divulgazione affiliato con l'Agenzia spaziale cinese (CNSA), ha ricordato come nei pressi del cubo sia presente un grande cratere generato da un piccolo impatto con un corpo spaziale. Il cubo potrebbe essere dovuto all'impatto. Pare che sia una ipotesi molto plausibile. Come molti ricorderanno qualche anno fa fu scoperta una roccia fusa in vetro causata da un impatto sulla superficie lunare.

Yutu 2 la missione sulla Luna della Cina

Yutu 2 - ovvero coniglio di giada - è stato lanciato l'ormai lontano 7 dicembre 2018 per la missione Chang'e 4, la quarta sulla Luna della Cina e la seconda che prevede l'impiego di un rover. Il rover è atterrato sul lato più lontano della Luna il 3 gennaio 2019 e si è buttato nell'esplorazione del cratere Von Karman, largo circa 186 chilometri.

Yutu 2 può procedere lentamente e durante la notte lunare si spegne. Nonostante ciò ha regalato agli scienziati immagini davvero importanti. Oltre a questo è bene ricordare come nel dicembre 2019 abbia polverizzato il record di longevità lunare, precedentemente detenuto dal rover dell'Unione Sovietica.