La Luna bacia Venere e poi si tuffa nelle Pleiadi: doppio show nel cielo estivo

Giugno è decisamente un mese ricco di eventi celesti e tra questi c'è il ritorno del bacio Luna-Venere, che promette di tenere molti skywatcher con il naso all'insù. Nel cielo estivo il nostro satellite incontrerà il Pianeta luminoso per poi tuffarsi nelle Pleiadi. Si tratterà di due appuntamenti imperdibili che ci regaleranno due albe speciali e che potremmo vedere a occhio nudo.

Doppio show celeste nel cielo estivo

Sarà un doppio appuntamento all'alba quello che ci attende tra pochi giorni e al quale gli appassionati di fenomeni celesti non saranno disposti a rinunciare. Si tratterà di due albe speciali, che ci incanteranno a poche ore di distanza dal solstizio d'estate (previsto per il 21 giugno alle 4:42 ora italiana). In entrambi i casi troveremo la Luna protagonista del cielo estivo, prima affiancata a Venere e poi immersa nelle Pleaidi.

Luna-Venere, i dettagli di un incontro sempre affascinante

Il bacio Luna-Venere non può essere definito un evento raro. Il nostro satellite naturale e il Pianeta più luminoso del firmamento infatti, si "incontrano" piuttosto spesso. Tuttavia ogni nuova danza celeste tra loro rappresenta un invito irrinunciabile per tutti gli skywatcher.

Come fanno sapere dall'Unione Astrofili Italiani (Uai) i due corpi celesti saranno vicini nelle prime ore dell'alba del 22 giugno. Alzando gli occhi al cielo verso le 4 del mattino, potremmo ammirare una sottile falce di Luna calante in congiunzione con Venere.

Il nostro satellite non sarà molto appariscente, ma a dare luce allo spettacolo ci penserà Venere, noto proprio per la sua luminosità nel cielo. L'incontro avverrà nella costellazione dell'Ariete, e a noi che lo osserviamo dalla Terra basterà puntare lo sguardo a Est.

©Stellarium - cielo del 22 giugno ore 4:00 circa

La Luna si tuffa nelle Pleiadi: uno spettacolo da non perdere

Ad appena 24 ore di distanza dal bacio Luna-Venere, il nostro satellite naturale tornerà a essere protagonista del firmamento. Il 23 giugno, poco prima del sorgere del Sole, lo troveremo infatti immerso nell'ammasso stellare delle Pleiadi. Il secondo incontro celeste nell'arco di 24 ore avverrà nella costellazione del Toro, e gli osservatori più attenti potranno ancora scorgere Venere nelle vicinanze.

L'appuntamento che vedrà le Pleiadi rappresenta un evento davvero irrinunciabile, visto che (come sempre affermiamo) questo ammasso stellare è già di per sé uno spettacolo. Se a questo aggiungiamo la falce di Luna, che nel frattempo si sarà assottigliata ulteriormente rispetto all'alba precedente, capiamo subito perché saranno in molti a puntare la sveglia a un'ora così insolita per la seconda volta.

©Stellarium - cielo del 23 giugno ore 4:00 circa

Come vedere i due show celesti

Entrambi gli eventi saranno, tempo permettendo, visibili a occhio nudo. Ovviamente sarà necessario scegliere accuratamente i punti di osservazione, cercando di allontanarsi il più possibile dalle luci artificiali delle città.

Le Pleiadi, che anche in punti penalizzati da forte inquinamento luminoso permettono di osservare fino a 4/5 astri, diventano uno spettacolo fantastico se osservate da posti bui. In quest'ultima ipotesi non sarà difficile arrivare a contare anche 12 stelle.