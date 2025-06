Universo, la foto più grande: il viaggio del telescopio Webb tra spazio e tempo (fino quasi al Big Bang)

ESA/Webb, NASA; CSA, G. Gozaliasl, A. Koekemoer, M. Franco e COSMOS-Web team.

Una foto che viaggia nello spazio e tempo come mai si era visto. È quella più grande e dettagliata dell’universo mai scattata. Ci arriva dal telescopio spaziale James Webb e ci mostra quasi 800 mila galassie e un salto all’indietro anche di 13,5 miliardi di anni, fino alle soglie del Big Bang (la luce delle stelle più lontane ci mette molto tempo per raggiungerci, quindi la loro foto mostra com'erano molto, fino a moltissimo tempo fa).

Viaggiare nella foto dell'universo

L’immagine, come riporta l’Ansa, si chiama Cosmos-Web Field, è una riedizione molto più ampia della celebre Deep field scattata da Hubble nel 2012 È stata ottenuta grazie usando immagini riprese per 255 ore grazie una ricerca internazionale guidata da Caitlin Casey, dell'Università della California a Santa Barbara, e da Jeyhan Kartaltepe, dell’Istituto di Tecnologia Rochester a New York. Il risultato è stato sottoposto alle riviste Astrophysical Journal e Astronomy & Astrophysics. Si può vederla più nel dettaglio, navigandoci letteralmente dentro, cliccando qui.

250 volte lo scatto storico di Hubble

Ingrandendola si entra letteralmente al suo interno. Ogni punto di luce si trasforma in galassie e anche i quelli più scuri svelano oggetti cosmici dalle molteplici forme e colori. Con un’ampiezza, una varietà e una profondità impensabili per lo scatto storico di Hubble di cui è 250 volte più grande.



“Se avessimo una stampa del Campo Ultra Profondo di Hubble su un normale foglio di carta”, spiega Caitlin Casey. “La nostra immagine sarebbe leggermente più grande di un murale di 4 metri per 4 di larghezza, alla stessa profondità. Quindi è davvero sorprendentemente grande”.