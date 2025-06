Il bacio Luna-Marte torna a dare spettacolo: ecco quando

Un nuovo spettacolo celeste sta per arrivare a regalarci un po' di magia nel cielo estivo. Il bacio Luna-Marte non è un evento rarissimo, ma un appuntamento che offre sempre un suo fascino particolare.

Congiunzione Luna-Marte nel cielo di giugno 2025

Si tratta di una delle congiunzioni più belle del firmamento: quella che vede protagonisti il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso è indubbiamente uno degli appuntamenti a cui nessuno skywatcher è disposto a rinunciare.

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, questo incontro tornerà a incantarci nel cielo estivo, la sera del 29 giugno e, tempo permettendo, sarà perfettamente visibile anche a occhio nudo. Si tratterà della seconda danza che coinvolgerà i due corpi celesti in questo mese, dopo quella del 1° giugno, e gli appassionati di fenomeni celesti potranno godersi lo spettacolo adottando pochi accorgimenti che sapranno rendere unica questa esperienza.

©Stellarium - cielo del 29 giugno ore 22:00 circa

Come vedere il bacio Luna-Marte

Una mezzaluna crescente, illuminata al 20,5%, si presenterà alta all'orizzonte, delimitata tra Marte e la stella Regolo. A differenza di quanto avvenuto a inizio mese infatti, la congiunzione sarà affiancata dall'astro più luminoso della costellazione del Leone. La sua presenza darà vita a un terzetto davvero speciale, che in presenza di condizioni meteo favorevoli sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Poter contare su un evento celeste da ammirare a occhio nudo non solo permetterà di godere dello spettacolo anche a coloro che non dispongono di un buon binocolo o di un telescopio, ma aggiungerà anche un pizzico di magia in più all'evento. La seconda metà del mese vedrà infatti diverse stelle cadenti raggiungere il picco, e sebbene si tratti di sciami minori non sarà difficile vedere qualche fiammata incendiare il cielo mentre siamo intenti a osservare il bacio Luna-Marte.

Quali altri accorgimenti dovremmo prendere per ammirare al meglio lo spettacolo? Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti sarebbe opportuno scegliere punti di osservazione lontani dalle luci artificiali delle città: cieli particolarmente bui permetteranno di vivere questa nuova magia che il firmamento si prepara a regalarci.