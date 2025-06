Regolo-Marte, arriva una straordinaria e rara congiunzione: quando e come vederla

Non capita spesso che Marte e Regolo si presentino vicini nel firmamento e saranno davvero pochi gli appassionati di fenomeni celesti disposti a rinunciare a questo splendido valzer tra le stelle.

Congiunzione Regolo-Marte, spettacolo nel cielo di giugno

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra pochissime ore potremmo assistere a uno spettacolo celeste tanto raro quanto affascinante: Regolo e Marte danzeranno vicini nella costellazione del Leone. Il Pianeta Rosso e la Stella dal colore blu sono pronti a incantarci, e chi alzerà gli occhi al cielo stasera, martedì 17 giugno, intorno alle 21:30 (ora italiana), in direzione ovest potrà ammirare l'insolito valzer celeste. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) i due corpi celesti si troveranno a poco meno di un grado di distanza.

©Stellarium - simulazione congiunzione astrale del 17 giugno tra Marte e Regolo

Come vedere la congiunzione Regolo-Marte a occhio nudo

Individuarli non sarà affatto difficile, visto che i due oggetti celesti brilleranno con i loro colori insoliti nel cielo buio. Alzando gli occhi al cielo quando la luce del Sole si sarà completamente spenta potremmo vedere danzare vicini nel firmamento il Pianeta Rosso e la Stella più luminosa della costellazione del Leone, che brillerà nel suo colore blu.

Il suggestivo incontro sarà, tempo permettendo, visibile anche a occhio nudo. Come sempre accade quando parliamo di spettacoli celesti, il nostro consiglio è quello di allontanarsi il più possibile dalle luci artificiali delle città.

Per chi si trova in vacanza nella Maremma Toscana non sarà difficile raggiungere Manciano, che ancora oggi vanta il cielo più buio e stellato d'Italia, per assistere allo spettacolo. Proprio in questa località toscana saranno attivi anche i telescopi robotizzati che riprenderanno l'incontro tra il Pianeta Rosso e Regolo. Ma anche tutti gli altri non avranno difficoltà a raggiungere luoghi abbastanza bui per godere appieno di questo show a occhio nudo.

E se piove?

Le ultime tendenze meteo indicano una fase instabile presente sul nostro Paese. Dopo giorni di gran caldo, una perturbazione sta attraversando lo Stivale da Nord a Sud: cosa succederà se il maltempo impedirà di seguire l'evento in diretta e a occhio nudo? In questo caso sarà possibile seguire la danza spaziale tra Marte e Regolo in diretta streaming, grazie al collegamento online con il sito Virtual Telescope Projects, che a partire dalle 21:45 di stasera proporrà una diretta streaming.