Los Angeles, è stato di emergenza: 30 mila sfollati per un vasto incendio

Un vasto incendio è divampato a Los Angeles, la città degli angeli, negli Stati Uniti d'America. La situazione è molto grave con le squadre dei vigili del fuoco impegnate ad affrontare le fiamme divampate lungo le colline pedemontane delle Pacific Palisades.

Incendio a Los Angeles: 30 mila sfollati e scatta lo stato di emergenza

Brucia la città di Los Angeles colpita da un incendio che ha spinto il governatore della California a dichiarare lo stato di emergenza invitando i residenti a "restare vigili, prendere tutte le precauzioni necessarie e seguire le linee guida locali per le emergenze". Le fiamme sono divampate lungo le colline pedemontane delle Pacific Palisades, un'area a sei miglia di distanza dalla famosa Venice Beach di Los Angeles. Stando alle prime segnalazioni si registrano danni in diversi edifici della zona, ma anche diverse case hanno preso fuoco con più di 30 mila residenti sfollati.

Non solo, le fiamme hanno circondato anche la Palisades Charter High School, una scuola utilizzata spesso come location per riprese in tantissimi film e programmi televisivi, mentre il museo d'arte Getty Villa Museum è stato chiuso fino alla prossima settimana. Al momento la situazione è ancora difficile stando a quanto comunicato da Kristin Crowley, capo dei vigili del fuoco del dipartimento di Los Angeles, per via delle condizioni meteo estreme per gli incendi.

Thousands of residents in Los Angeles are evacuating as multiple wildfires, fueled by severe winds, continue to break out and destroy homes across several areas.



Los Angeles, incendio divampato per condizioni meteo estreme

L'incendio è scoppiato a Los Angeles intorno alle ore 10.30 americano diffondendosi grazie alla presenza di venti a 65 km/h e condizioni di siccità che imperversano da giorni nello stato della California. Kristin Crowley, capo dei vigili del fuoco del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha spiegato che l'incendio si è diffuso rapidamente fino a raggiungere le dimensioni di oltre 1.000 campi da football e che continua ad aumentare. Una situazione difficile che ha spunto il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles a richiedere l'aiuto e il supporto dei vigili del fuoco fuori servizio.

WILDFIRES ripping through #LosAngeles have sent celebrities like a Star Wars legend fleeing as the city is hit by a "worst possible" scenario." A state of emergency has been issued with at least 30,000 locals ordered to leave their homes.#LosAngelesFire#LosAngelesWildfire pic.twitter.com/phsqCWKI2B — Visfotmedia.com (@Visfotmedia) January 8, 2025

Anche il presidente Joe Biden ha invitato tutti i residenti restare lontani dell'area dell'incendio, a rimanere vigili e seguire gli avvertimenti delle autorità locali. "La mia amministrazione farà tutto il possibile per supportare la situazione" ha detto, mentre la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris si è complimentata per l'impegno costante degli eroici soccorritori che stanno mettendo a rischio la propria sicurezza per salvare delle vite.