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Londra-Sydney senza scali in 22 ore: il volo record di Qantas partirà nell'ottobre 2027

Qantas è pronta a inaugurare una delle tratte aeree dirette più lunghe al mondo, collegando Sydney e Londra con un volo di circa 22 ore: ecco quando sarà possibile acquistare i biglietti.
Mobilità22 Giugno 2026 - ore 12:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità22 Giugno 2026 - ore 12:59 - Redatto da Redazione Meteo.it

Viaggiare senza scali tra Londra e Sydney sta per diventare possibile grazie al programma Project Sunrise di Qantas. Il volo sarà operato dal nuovo Airbus A350-1000 Ultra Long Range, progettato per coprire distanze eccezionali.

La tratta durerà circa 22 ore consecutive, segnando un importante traguardo per l’aviazione mondiale. I passeggeri potranno raggiungere l’Australia senza soste intermedie, riducendo i tempi di viaggio di circa quattro ore.

Londra-Sydney senza scali in 22 ore, quando partirà il volo record di Qantas

L’avvio dei voli diretti tra Sydney e Londra è previsto per ottobre 2027 e coinciderà con una ricorrenza storica per l’aviazione australiana: gli 80 anni della celebre Kangaroo Route, il collegamento aereo tra Australia e Regno Unito inaugurato nel 1947.

All’epoca il viaggio richiedeva circa quattro giorni e ben sette soste prima di raggiungere la destinazione finale. I biglietti per questa nuova tratta saranno disponibili a partire da febbraio 2027, ma si tratterà di un servizio premium rivolto a chi cerca il massimo comfort durante i lunghi spostamenti.

Il progetto sarà realizzato con l’Airbus A350-1000 Ultra Long Range, un aereo sviluppato appositamente per affrontare senza scalo una distanza di circa 15.700 chilometri. Per garantire un’autonomia così elevata, il velivolo sarà equipaggiato con un serbatoio supplementare da 20.000 litri di carburante. Qantas ha già ordinato dodici esemplari di questo modello, configurati con soli 238 posti per offrire maggiore spazio e un’esperienza di viaggio più esclusiva.

La distribuzione prevede sei suite di Prima Classe, cinquantadue suite Business, quaranta posti Premium Economy e centoquaranta posti Economy. A bordo sarà inoltre presente una speciale area dedicata al benessere dei passeggeri, dove sarà possibile muoversi, fare stretching e rilassarsi durante le circa ventidue ore di volo previste.

Il primo Airbus destinato a questa rotta ha già completato con successo il volo inaugurale di prova il 2 giugno, aprendo la strada alle successive fasi di collaudo e certificazione. Una volta entrato in servizio, il collegamento rappresenterà uno dei più importanti traguardi nella storia dei voli commerciali a lungo raggio, consentendo ai passeggeri di raggiungere l’altra parte del mondo senza interruzioni e con standard di comfort elevati.

Attualmente il primato per il volo diretto più lungo è detenuto dalla tratta Emirates tra Dubai e Panama City, con una durata di 17 ore e 35 minuti, record che verrà superato dal nuovo collegamento Qantas.

Quanto durerà il volo tra Londra e Sydney

Il futuro collegamento aereo senza scalo tra Sydney e Londra avrà una durata stimata compresa tra 20 e 22 ore, variabile in base alle condizioni atmosferiche e alle correnti d’alta quota. Si tratterà di un viaggio significativamente più lungo rispetto agli attuali collegamenti tra Australia ed Europa, che richiedono normalmente almeno una sosta intermedia in importanti hub internazionali come Singapore, Dubai o Doha.

Il principale beneficio per i passeggeri sarà la possibilità di raggiungere la destinazione finale senza cambi di aereo e attese negli aeroporti di transito, con un viaggio più rapido e lineare.

Tuttavia, trascorrere quasi un’intera giornata a bordo rappresenta una sfida considerevole sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per questo motivo compagnie aeree e costruttori stanno studiando nuove soluzioni per migliorare il comfort durante le lunghissime tratte. Il progetto viene considerato uno dei più ambiziosi mai realizzati nel settore del trasporto aereo commerciale e segna un passo importante nell’evoluzione dei voli a lungo raggio.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Giugno ore 15:22

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