Le vacanze degli italiani: vincono Grecia e Spagna, crescono gli Stati Uniti. Tutte le mete

La spiaggia rosa di Elafonissi a Creta (Grecia).

La svolta meteo con il caldo in arrivo per tutti dopo un giugno segnato per molti dal maltempo porta già a concentrarsi sulle vacanze.

4 milioni con l'agenzia di viaggio

Fino ad agosto saranno 4 milioni gli italiani che seguiranno i servizi delle agenzie di viaggi. Partendo da questo, arriva così una fotografia delle loro ferie da un report di Assoviaggi Confesercenti dal Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 671 agenzie di viaggio, per un settore che registra un aumento delle prenotazioni del 3,5% rispetto al 2023,.

Tra le mete, come riporta l’Ansa, in testa ci sono in generale Grecia, Spagna ed Egitto mentre si registra una crescita per Stati Uniti, Giappone e Caraibi. Le crociere continuano ad affascinare. Sono in aumento anche i viaggi di gruppo, richiesti soprattutto da chi parte da solo e in particolare dalle viaggiatrici, con piccoli gruppi accompagnati da un esperto della destinazione.

Si confermano poi le capitali europee e le città d'arte italiane e cresce anche la formula del Fly & Drive, con quattro (o due) ruote già noleggiate e pronte dopo il volo per itinerari programmati a tappe.

Tra i viaggi all'estero “a corto raggio”, restano imbattibili la Grecia e la Spagna, ma suscitano interesse anche Portogallo, Francia, Marocco, Tunisia e Albania. Per le vacanze “a medio raggio” in testa troviamo invece l'Egitto, che riesce a compensare con prezzi accessibili il calo di domande per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, seguono Norvegia e Islanda. Per quelle “a lungo raggio”, in vetta c'è il viaggio gli Stati Uniti.

Italiani in viaggio al Giappone ai Caraibi

Tra le altre destinazioni, ai primi posti Giappone, Caraibi, Thailandia e Madagascar. Si segnalano in tutto oltre 30 diversi Paesi, tra cui Tanzania, Malesia, Polinesia, Vietnam, India, Australia, Perù e Namibia. Per quanto riguarda l’Italia, le regioni più richieste sono Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria, seguite da Toscana, Campania, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.