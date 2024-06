Meteo, previsioni prossimi giorni: ultime ore di maltempo poi torna il caldo africano in Italia

Ancora piogge e temporali nelle regioni del Centro Nord colpite negli ultimi giorni da una intensa ondata di maltempo con danni e disagi importanti in diverse regioni, tra cui l'Emilia Romagna dove si è registrata purtroppo anche una vittima. Da giovedì 27 giugno la situazione meteo migliora con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno dell'anticiclone africano. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, dopo le piogge torna il caldo in Italia: le previsioni

Ultime ore di maltempo in Italia interessata da un clima instabile e variabile caratterizzato da forti piogge e nubifragi in diverse regioni del Centro Nord dove le temperature sono calate al di sotto della media del periodo. Nei prossimi giorni tutto cambia complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani e la rimonta dell'alta pressione di matrice nordafricana in arrivo da giovedì 27 giugno lungo il Mediterraneo. Temperature in aumento lungo tutto lo stivale e in particolare al Centro Sud dove si sfioreranno i 35°, mentre le regioni settentrionali rimarranno ancora al di fuori di questa ondata di aria calda per il passaggio nel weekend di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 26 giugno: clima instabile e variabile nelle regioni del Centro Nord con piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino in Lombardia orientale, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio non si escludono fenomeni temporaleschi su Alpi, Appennino settentrionale, Lombardia orientale, regioni di Nord Est, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centrosettentrionale e Basilicata orientale. Bel tempo nel resto del paese con le temperature in calo al Nord e in aumento al Sud.

Giovedì 27 giugno bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con le temperature che tornano a salire anche nelle regioni settentrionali, mentre al Sud l'aria calda si farà sentire con picchi di 35-40°.

La tendenza meteo del weekend: caldo africano in Italia?

Ma che tempo farà nel fine settimana in Italia? Da venerdì 28 giugno è previsto un rinforzo dell’Anticiclone africano sul Mediteranno che garantirà una fase di tempo stabile da Nord a Sud. Sole e bel tempo lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche possibile velature sulla Sardegna e sulle Alpi, Salgono le temperature da Nord a Sud con picchi di calore in Sardegna.

Nella giornata di sabato 29 giugno sole su buona parte dell’Italia, anche se dalla Francia è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, l'ultima del mese di giugno, che riporterà il maltempo al Nord.

Possibili piogge e rovesci in Piemonte e Lombardia, anche se si registrerà un vertiginoso aumento delle temperature al Centro Sud e nelle Isole con valori bollenti e picchi anche di 40-45°.