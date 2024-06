Maltempo Emilia Romagna: frane, allagamenti, famiglie evacuate e un morto nel Modenese. La situazione

Emilia Romagna ancora nella morsa del maltempo. Piogge e rovesci, anche sotto forma di nubifragi, hanno colpito la regione alle prese con un'allerta meteo arancione e gialla. Osservati speciali i fiumi, il cui livello d'acqua continua ad innalzarsi. Nel Modenese si registra la prima vittima.

Maltempo Emilia Romagna: un morto dopo l'esondazione del torrente Termina

Prosegue la forte ondata di maltempo nelle regioni del Centro-Nord e in particolare in Emilia Romagna dove nelle ultime ore si sono registrati allagamenti, esondazioni, danni e disagi in diverse zone. Tra le zone più colpite ci sono quelle di Modena e Reggio Emilia dove sono esondati i torrenti Crostolo ed Enza. Lo stato di allerta è massimo per le piene dei fiumi e tra le province osservate speciali ci sono: Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro e Ancona.

#Maltempo in #EmiliaRomagna, un uomo è morto nella giornata di martedì 25 giugno dopo l'esondazione del torrente Termina: il luogo del ritrovamento del corpo lungo il corso d'acqua a Traversetolo, in provincia di #Parma pic.twitter.com/0uC7LqOka5 — Local Team (@localteamit) June 26, 2024

In provincia di Parma si registra la prima vittima: si tratta di un uomo di 85 anni che è stato travolto dopo l'esondazione del torrente Termina. Il corpo senza vita è stato ritrovato dai Vigili del fuoco intorno alle 20 a Lido Valtermina, nel Comune di Traversetolo. Danni e disagi per allagamenti di cantine, case ai piani bassi, mentre diversi ponti sono crollati dopo smottamenti e frane.

La situazione ha richiesto anche l'evacuazione di diverse famiglie messe in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con i gommoni nelle zone di Langhirano e Mulazzano (Parma) e Campogalliano (Modena). L'allerta resta massima per torrenti e canali esondati e fiumi in piena che scendono dall'Appennino alla pianura tra Modena e Piacenza.

Allerta maltempo in Emilia Romagna, scuole chiuse nel bolognese

La situazione è molto critica in molte zone dell'Emilia Romagna e in tutti i comuni di Modena, Parma e Reggio dove è stato aperto il Centro operativo comunali (Coc) per gestire nuove emergenze. Negli ultimi giorni le piogge battenti hanno fatto innalzare il livello dei fiumi e dei torrenti che in diverse zone sono esondati creando danni e disagi importanti. Anche in provincia di Bologna si contano i danni dopo un violento nubifragio: a Savigno (Bologna) è stato chiuso al traffico il ponte sul Samoggia, mentre a Vergato chiuse le scuole dove si sarebbero dovuti svolgere gli orali dell'esame di maturità.

Danni e disagi anche a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, dove nel giro di un'ora e mezza sono caduti 80 mm di piogge che hanno causato l'esondazione dell'Avenale allagando la centrale piazza Giorgione. A Pavullo, nel Modenese, è esondato il torrente Rio Bago allagando le strade del centro e causando una serie di frane che hanno richiesto una cinquantina di interventi dei Vigili del Fuoco tra Pavullo, Zocca, Montese, Prignano, Polinago e Serramazzoni.