Le spiagge più belle del mondo secondo TripAdvisor: la classifica del 2025

La spiaggi di Elafonissi a Creta, in Grecia.

Distendersi su una spiaggia di sabbia bianca o rosa circondata da palme, immergersi in un mare cristallino o rilassarsi in una baia incastonata tra scogli spettacolari: è il sogno di ogni viaggiatore in attesa dell’estate. Ma qual è la spiaggia più bella? Senza dubbio è difficile dirlo, perché la bellezza è un concetto soggettivo e strettamente legata alle emozioni e alle preferenze di ciascuno. TripAdvisor ha provato a stilare una classifica.

Le spiagge più belle del mondo 2025 secondo TripAdvisor

Un valido punto di riferimento per scegliere la meta delle prossime vacanze è Tripadvisor, la piattaforma online che raccoglie recensioni, valutazioni e consigli di viaggiatori su hotel, ristoranti, attrazioni e destinazioni turistiche in tutto il mondo e che anche quest'anno ha stilato la classifica Travelers’ Choice Beaches Awards. Questa selezione raccoglie le spiagge più belle al mondo secondo i viaggiatori che le hanno visitate e recensite negli ultimi 12 mesi. La loro bellezza è tale da renderle, agli occhi di migliaia di persone, semplicemente ineguagliabili.

La spiaggia vincitrice di quest'anno si trova in Grecia, guadagnando ben 23 posizioni rispetto alla classifica precedente. Anche l’Italia è presente: al numero 11 spicca una famosa spiaggia siciliana.

Secondo i Travelers' Choice Awards 2025 di TripAdvisor, le 11 spiagge più belle del mondo sono:

Elafonissi Beach, Creta, Grecia Banana Beach, Phuket, Thailandia Eagle Beach, Aruba Siesta Beach, Siesta Key, Florida, USA Praia da Falésia, Algarve, Portogallo Playa Varadero, Varadero, Cuba Bavaro Beach, Bavaro, Repubblica Dominicana Playa de Muro Beach, Maiorca, Spagna Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia Myrtos Beach, Cefalonia, Grecia Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia

1. Elafonissi Beach, Creta, Grecia

Una meraviglia naturale caratterizzata dalla sua sabbia rosa e dalle acque cristalline, Elafonissi Beach è una delle mete più affascinanti della Grecia. Situata nella parte sud-occidentale di Creta, questa spiaggia incanta i visitatori con i suoi fondali bassi e la possibilità di camminare fino all’isola di Elafonissi durante la bassa marea. Un paradiso per chi cerca relax e scenari mozzafiato.

2. Banana Beach, Phuket, Thailandia

Nascosta lungo la costa occidentale di Phuket, Banana Beach è un gioiello ancora poco conosciuto rispetto ad altre spiagge dell’isola. Circondata da una lussureggiante vegetazione tropicale e bagnata da acque turchesi, è il luogo ideale per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi lontano dalla folla.

3. Eagle Beach, Aruba

Considerata una delle spiagge più belle dei Caraibi, Eagle Beach si distingue per la sua sabbia bianca e soffice e per la vegetazione che crea un paesaggio unico. Con le sue acque calme e trasparenti, è perfetta per lunghe passeggiate, sport acquatici e romantici tramonti caraibici.

4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida, Usa

Famosa per la sua sabbia incredibilmente bianca e fine, composta al 99% da quarzo, Siesta Beach è un vero paradiso sulla costa del Golfo della Florida. Questo tratto di spiaggia offre ampi spazi per rilassarsi, fare sport e godersi il sole, oltre a essere una delle mete preferite per le famiglie.

5. Praia da Falésia, Algarve, Portogallo

Questa straordinaria spiaggia portoghese si distingue per le sue scogliere rosse e dorate che contrastano con il blu intenso dell’oceano. Praia da Falésia è perfetta per chi ama esplorare paesaggi unici e per lunghe passeggiate sulla sabbia fine. Le sue acque limpide la rendono anche una destinazione ideale per il nuoto e il surf.

6. Playa Varadero, Varadero, Cuba

Playa Varadero è una delle spiagge più iconiche di Cuba, con la sua sabbia bianca soffice e il mare azzurro dalle mille sfumature. Situata lungo una sottile penisola, offre numerose attività acquatiche come snorkeling, immersioni e vela, oltre a resort e servizi di alta qualità per una vacanza all’insegna del relax.

7. Bavaro Beach, Bavaro, Repubblica Dominicana

Situata nella zona di Punta Cana, Bavaro Beach è una distesa infinita di sabbia bianca costellata di palme e bagnata da un mare calmo e trasparente. Questa spiaggia è un vero paradiso per gli amanti degli sport acquatici e del lusso, grazie ai numerosi resort all-inclusive che si affacciano sulla costa.

8. Playa de Muro Beach, Maiorca, Spagna

Playa de Muro, sull’isola di Maiorca, è una delle spiagge più amate delle Baleari per la sua sabbia dorata e le acque turchesi poco profonde, ideali per le famiglie. Qui si possono praticare sport acquatici come paddleboarding e kayak, oppure semplicemente rilassarsi sotto il sole del Mediterraneo.

9. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia

Questa spiaggia dall’aspetto spettacolare è famosa per la sua scogliera a forma di dinosauro, che crea un panorama mozzafiato. Situata sull’isola di Nusa Penida, vicino a Bali, Kelingking Beach è raggiungibile solo con una discesa ripida, ma la fatica viene ripagata da uno dei paesaggi più incredibili dell’Indonesia.

10. Myrtos Beach, Cefalonia, Grecia

Considerata una delle spiagge più belle della Grecia, Myrtos Beach è incastonata tra imponenti scogliere bianche che si tuffano in un mare dalle tonalità spettacolari. Il contrasto tra la sabbia chiara e le acque turchesi crea un’atmosfera surreale, rendendola una meta imperdibile per chi visita Cefalonia.

11. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

Le acque cristalline e la sabbia bianca della Spiaggia dei Conigli creano un panorama mozzafiato. Questo angolo di paradiso è l’ideale per chi desidera rilassarsi, prendere il sole e immergersi in un mare limpido. La zona è ricca di vita marina, offrendo un’esperienza unica per gli amanti dello snorkeling, e con un po’ di fortuna si possono avvistare specie selvatiche sulla riva.