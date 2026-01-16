FacebookInstagramXWhatsApp

Le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026: la classifica di AirlineRatings

AirlineRatings ha diffuso la classifica 2026 delle compagnie aeree più sicure: Etihad conquista il primato tra i vettori full service.
Viaggi16 Gennaio 2026 - ore 12:31 - Redatto da Meteo.it
Quando si organizza un viaggio, l’affidabilità della compagnia aerea è spesso una priorità assoluta, talvolta persino più importante del costo del biglietto. Proprio per facilitare questa scelta AirlineRatings ha elaborato nuove classifiche sulla sicurezza dei voli. L’analisi distingue le compagnie tradizionali con servizio completo da quelle a basso costo. Per il 2026 è stata infatti pubblicata una lista delle compagnie full service considerate più sicure, insieme a una selezione delle 25 migliori low cost.

Quali sono le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026? La classifica di AirlineRatings

Nel rapporto sulla sicurezza del 2026 diffuso da AirlineRatings, le compagnie aeree tradizionali considerate più affidabili sono state individuate analizzando diversi fattori, tra cui numero e gravità degli incidenti, controlli internazionali, età della flotta e preparazione del personale di bordo. A guidare la classifica mondiale c’è per la prima volta Etihad Airways, che si è distinta per l’eccellente gestione dei rischi, l’attenzione alla prevenzione e il continuo aggiornamento degli equipaggi. Subito dopo compaiono vettori storicamente solidi provenienti da Asia, Europa e Oceania, a conferma di standard di sicurezza elevati a livello globale.

Fa notizia anche il ritorno di Singapore Airlines tra le migliori: dopo un grave episodio di turbolenza nel 2025, la compagnia ha avviato rigorosi controlli interni, programmi di formazione avanzata e una revisione completa delle procedure. Il risultato è stato il rientro nella top ten.

Spiccano inoltre alcune sorprese, come STARLUX, compagnia giovane che ha conquistato la fiducia degli esperti grazie a un’attenzione estremamente scrupolosa alla sicurezza. Entra in classifica anche Fiji Airways, dimostrando che dimensioni ridotte non significano standard inferiori. Tra le compagnie riconosciute figurano inoltre Turkish Airlines, Virgin Atlantic, ANA, Alaska Airlines, TAP Air Portugal, SAS, British Airways, Vietnam Airlines, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta Air Lines, American Airlines e la stessa Fiji Airways.

Quali sono le migliori compagnie aeree low cost?

È tempo di superare l’idea che un biglietto economico significhi minore attenzione alla sicurezza: le statistiche dimostrano l’opposto. Nel segmento delle compagnie a basso costo, HK Express si conferma al vertice per il secondo anno di fila, grazie a un contesto normativo tra i più rigorosi al mondo come quello di Hong Kong. A sorprendere è soprattutto l’ingresso di Spring Airlines China, che per la prima volta porta un vettore cinese in una classifica internazionale di questo tipo. Un risultato che segnala il rapido miglioramento degli standard di sicurezza nel Paese. In forte crescita anche airBaltic, che conquista un posto tra le prime dieci con un netto salto in avanti.

La graduatoria include numerosi nomi noti del panorama low cost globale, tra cui EasyJet Group, Southwest, VietJet Air e Wizz Air Group. Spiccano anche AirAsia Group, TUI UK, Vueling e Norwegian. Completano l’elenco JetBlue, Ryanair, Jet2, Transavia Group, Eurowings Group, Volaris, WestJet Group, GOL e SKY Airline Chile.

