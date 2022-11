Le città più green 2022 in Italia: ecco quali sono

La classifica Ecosistema Urbano 2022 ha svelato le dieci città italiane più green dell'anno che si sono impegnate in ambito ambientale promuovendo una economia circolare e combattendo l'inquinamento. Scopriamo quali sono.

Ecosistema Urbano 2022: le dieci città italiane più green

La città regina green del 2022 è Bolzano secondo la speciale classifica Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Al secondo posto c'è la città di Trento che perde una posizione rispetto allo scorso anno confermandosi sempre sul podio. Una conferma per le città di Bolzano e Trento elette anche tra le migliori città italiane per la qualità della vita. Nel report si legge:

Nel complesso le metropoli confermano più o meno le performance della passata edizione con qualche oscillazione di classifica in positivo, risalgono ad esempio per Venezia (che 13esima) e Torino (65esima). – si legge nel report. Oscillazione in negativo, ad esempio, per Genova che scende al 53esimo posto, per Firenze (che slitta al 43esima posto) e Milano (38esima perdendo 8 posizioni). Roma, 88esima.

La classifica Ecosistema Urbano 2022 ha tenuto conto degli sforzi in ambito ambientale portati avanti dal 2021 partendo da 18 indicatori suddivisi in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

La classifica delle 10 città più green d’Italia nel 2022

La città di Bolzano conquista la vetta con un punteggio del 79,02% come si legge nel report: "disperde meno di un terzo dell’acqua immessa in rete (29,6%, era al 31% lo scorso anno); cresce ancora nelle infrastrutture dedicate alla ciclabilità dove sale dai 16,81 metri equivalenti ogni 100 abitanti della passata edizione agli attuali 18,99; aumenta i Kw installati su edifici pubblici ogni 1000 abitanti passando dai 3,89 della scorsa edizione agli attuali 5,99". A seguire Trento con il 76,31% dei punti con una sufficiente qualità dell'aria anche se in leggera flessione rispetto al 2021. Terza posizione per Belluno con il 73,74% dei punti.

A seguire la classifica completa delle città più green del 2022:

Bolzano Trento Belluno Reggio Emilia Cosenza Treviso Pordenone Forlì La Spezia Mantova

Quali sono, invece, le città meno green d'Italia? Ecco le prime 11: