Le 10 destinazioni europee dove scappare dal caldo estremo durante l'estate 2026

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Fino a qualche anno fa l’obiettivo delle vacanze estive per gli italiani era quello di inseguire il sole per ottenere un'ottima abbronzatura da sfoggiare nelle mete più calde e tropicali del pianeta, oggi invece, sempre più viaggiatori cercano l’esatto contrario preferendo mete turistiche dal clima più fresco e con temperature più basse. Una tendenza che sta conquistando tutti e che prende il nome di “coolcation”.

10 destinazioni europee dove non fa caldo in estate

Sono ormai tantissimi coloro che per le loro vacanze estive scelgono mete fresche per sfuggire alle ondate di calore che stanno interessando gran parte dell’Europa. Stando ai tanti sondaggi sul turismo in Europa, la domanda per paesi cosiddetti "Freddi" come Scandinavia, Islanda e destinazioni montane è in forte aumento a causa delle temperature sempre più elevate dei paesi del Mediterraneo.

Il rapporto “European State of the Climate 2025” conferma che negli ultimi anni l’Europa continua a registrare temperature sempre più superiori alla media, con impatti evidenti anche sul turismo.

I paesi più freschi in Europa durante l'estate

Ecco quindi le 10 destinazioni europee dove respirare aria fresca in estate.

1. Islanda, il regno dell’estate a 15 gradi

L’Islanda è per molti la destinazione simbolo delle coolcation. Tra Reykjavik, la Laguna Blu, i ghiacciai e le magnifiche cascate, le temperature in estate non superano i 15-18°C. Luglio e agosto regalano giornate lunghissime grazie al sole di mezzanotte e un clima perfetto per vivere all'aperto.

2. Isole Lofoten, Norvegia

Le Isole Lofoten, a nord del Circolo Polare Artico, propongono uno degli scenari più belli d’Europa. Montagne che emergono dal mare, villaggi di pescatori e temperature tra 12 e 18°C in estate. La Norvegia è tra i Paesi che stanno beneficiando della tendenza delle coolcation.

3. Tromsø, la capitale dell’Artico

Chi vuole dimenticare l’afa dei paesi che affacciano sul Mediterraneo può scegliere Tromsø. In estate il termometro è tra 10 e 15°C, con la possibilità di vivere l’esperienza del sole che non tramonta mai.

4. Lapponia finlandese

Foreste, laghi e saune naturali caratterizzano le estati in Lapponia, paese che offre temperature comprese tra 15 e 22°C. Anche la Finlandia rientra nella lista delle destinazioni più richieste.

5. Scozia, tra Highlands e isole selvagge

Le Highlands scozzesi sono una delle alternative più belle e richieste alle classiche mete balneari. Le temperature in estate sono tra 15 e 20°C, ottime per passeggiate, visitare castelli e panorami stupendi.

6. Edimburgo

La capitale scozzese regala cultura, storia e clima perfetto per un'estate fresca. Le temperature anche nel pieno dell'estate non superano i 25°C. Una meta perfetta per chi desidera una vacanza senza afa.

7. Zermatt, Svizzera

Per chi non vuole allontanarsi troppo dall’Italia, la montagna è sempre un'ottima scelta. Zermatt, ai piedi del Cervino, gode di un clima fresco rispetto alle pianure europee grazie all’altitudine che supera i 1.600 metri.

8. Gstaad e le Alpi svizzere

La Svizzera con le sue località sta vivendo il boom delle vacanze estive. Passeggiate, laghi e aria fresca sono una valida alternativa alle spiagge affollate del Mediterraneo.

9. Tallinn, Estonia

Tallinn oltre a offre un centro storico patrimonio UNESCO, gode di temperature estive che si aggirano attorno ai 20°C. Un perfetto mix tra cultura, mare e clima decisamente piacevole rispetto a Paesi che vivono estati con afa e affollamento.

10. Groenlandia, la nuova frontiera delle coolcation

Anche se appartiene al continente nordamericano, la Groenlandia è sempre più presente negli itinerari turistici europei. La capitale Nuuk negli ultimi anni sta vivendo una forte crescita di interesse grazie a periodi estivi caratterizzati da temperature fresche e a paesaggi artici che affascinano turisti e viaggiatori da tutto il mondo.