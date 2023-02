Siccità Lago di Garda, livello dell'acqua mai così basso: riaffiora l'istmo dell'Isola di San Biagio (Isola dei Conigli) - Foto e video

Non è mai stato così basso il livello dell'acqua nel Lago di Garda durante il periodo invernale: l'ultima volta risale a più di 30 anni. Un fenomeno che ha fatto riaffiorare l'istmo che congiunge la terraferma con la piccola Isola di San Biagio, conosciuta anche con la denominazione di Isola dei Conigli, a Manerba sul Garda, comune in provincia di Brescia.

Lago di Garda: riaffiora l'istmo dell'Isola di San Biagio (Isola dei Conigli)

L'abbassamento del livello dell'acqua nel Lago di Garda ha regalato uno spettacolo suggestivo ai tanti abitanti e turisti che affollano le sponde del lago. Per la prima volta dopo più di 30 anni hanno avuto infatti, in via del tutto eccezionale, la possibilità di vivere l'esperienza di camminare come su una passerella in mezzo al lago.

A causa della gravissima siccità che sta colpendo i bacini idrici del Nord Italia, l'isola dei Conigli sul Lago di Garda è raggiungibile a piedi come se fossimo nel pieno della stagione estiva. pic.twitter.com/uTGcp4Himf — Marco M.M. (@MMmarco0) February 13, 2023

Si abbassa il livello dell'acqua nel Lago di Garda: allarmante anomalia

Se da un lato è stato uno spettacolo suggestivo, quello di raggiungere l'isolotto a piedi, dall'altro questo fenomeno è anche il segno evidente di un'allarmante anomalia che non lascia pensare a nulla di buono. Non era infatti mai successo negli ultimi 30 anno che in nel periodo invernale si registrasse un livello dell'acqua del lago di Garda così basso. A quanto pare si tratta di oltre 50-60 centimetri in meno rispetto alla media stagionale.

Immagini suggestive: video

Le immagini della passerella naturale in mezzo al Lago di Garda che consente di arrivare sull'isola con una passeggiata, a piedi o in bici, e le aree di secca che la circondano, hanno fatto il giro del web.