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Laghi italiani dove ammirare il foliage autunnale e i suoi meravigliosi riflessi sull'acqua

I laghi italiani regalano scenari autunnali da cartolina, dove i colori caldi della vegetazione si specchiano sulla superficie dell’acqua.
Viaggi12 Ottobre 2026 - ore 12:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Durante l’autunno, la natura si trasforma in una tavolozza di colori grazie al foliage, il fenomeno che porta le foglie degli alberi ad assumere tonalità calde, dal rosso intenso al giallo dorato, passando per l’arancione. Questo spettacolo rende i boschi, i piccoli borghi e le vallate italiane particolarmente affascinanti, attirando numerosi visitatori alla ricerca di paesaggi suggestivi. In diverse zone del Paese è possibile ammirare il cambiamento dei colori anche a bordo di treni panoramici, che attraversano foreste e territori immersi nell’atmosfera autunnale. Per rendere l’esperienza ancora più speciale, vale la pena raggiungere alcuni laghi italiani, dove le sfumature degli alberi si specchiano sulla superficie dell’acqua creando scenari rilassanti.

I laghi italiani dove ammirare il foliage autunnale

L’autunno è la stagione ideale per scoprire alcuni dei laghi più affascinanti d’Italia, dove i colori del foliage trasformano la natura in uno spettacolo da ammirare e fotografare. In Veneto, nei dintorni di Cortina d’Ampezzo, il Lago Federa è una destinazione perfetta per chi cerca tranquillità e panorami suggestivi, raggiungibile attraverso sentieri immersi tra larici e abeti che si tingono di giallo e oro. Una volta arrivati sulle rive, il riflesso della vegetazione sull’acqua regala una vista incantevole, arricchita dalla presenza del Becco di Mezzodì, la montagna che domina il paesaggio. In Lombardia, il Lago di Ghirla, situato nella zona della Valganna, è invece un piccolo angolo di pace circondato da faggi e castagni, le cui foglie assumono splendide tonalità arancioni e dorate; le sue acque limpide attirano anche gli appassionati di birdwatching, grazie alla presenza di specie come aironi e germani reali.

Spostandosi in Umbria, il Lago Trasimeno offre scenari più ampi, con colline che in autunno si colorano di sfumature ramate e ocra, mentre il passaggio degli uccelli migratori rende la zona particolarmente interessante per chi ama osservare la fauna. In Campania, il Lago Matese si distingue per la sua posizione montana e per le acque limpide, ideali da esplorare in canoa o in kayak, ammirando sia i boschi circostanti sia la vegetazione sommersa. In Calabria, all’interno del Parco Nazionale della Sila, il Lago di Cecita regala un paesaggio dai colori intensi, dove il giallo dei faggi si alterna al rosso degli aceri e al verde dei pini. Nei pressi del bacino si trova inoltre il Centro Visite Cupone, una meta adatta anche alle famiglie, con itinerari naturalistici, un osservatorio dedicato agli animali e un orto botanico.

Cos'è il foliage e quando si verifica

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, i boschi si trasformano in scenari spettacolari grazie al foliage, il processo naturale che modifica le tonalità delle foglie prima della loro caduta. La diminuzione delle ore di luce e l’abbassamento delle temperature riducono la presenza della clorofilla, permettendo ad altri pigmenti di emergere e regalare sfumature che vanno dal giallo brillante all’arancione, fino al rosso intenso. Questo spettacolo interessa soprattutto gli alberi che perdono le foglie durante la stagione fredda, come aceri, faggi, betulle, querce e castagni. La parola foliage deriva dall’inglese e significa letteralmente fogliame, ma oggi viene utilizzata soprattutto per descrivere i paesaggi autunnali più suggestivi, meta ideale per escursioni e gite fuori porta.

Il momento migliore per ammirare questi colori, tuttavia, non è sempre lo stesso e cambia in base alle condizioni ambientali. Le giornate soleggiate, le precipitazioni, gli sbalzi termici e la posizione geografica influenzano infatti la velocità e l’intensità della trasformazione. Anche l’altitudine e la distanza dall’equatore possono anticipare o ritardare il periodo più spettacolare. Per questo motivo, organizzare un’escursione durante il foliage richiede un po’ di flessibilità, perché la natura segue ritmi propri e offre ogni anno combinazioni di colori differenti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Ottobre ore 14:29

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