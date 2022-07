La Superluna del Cervo è la più spettacolare del 2022: foto e video

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio puntando gli occhi al cielo in tanti hanno ammirato la Superluna del Cervo, la più grande e spettacolare dell'anno. Un evento astronomico suggestivo reso possibile dalla concomitanza tra Luna Piena e distanza minima dalla Terra.

Superluna 2022, le foto di una luna luminosa e vicinissima alla Terra

La Superluna del Cervo è stato l'evento astronomico dell'estate 2022. In tantissimi si sono fermati ad osservare questo spettacolo suggestivo che ha visto la luna così luminosa e grande vicinissima alla terra. Sopra, la vedete a fianco della cupola di San Pietro. Il nostro satellite, infatti, si è trovato vicina al perigeo, il punto più vicino alla Terra dell’orbita lunare a "soli" 357.418 km. Una vicinanza enorme considerando che solitamente la distanza media è pari a 384.400 km. Questa vicinanza ha permesso uno spettacolo davvero emozionante per gli amanti della luna, visto che l'unico satellite naturale della Terra è apparso più vicino, più grande e più luminoso del solito.

🌙 La #Superluna di questa notte vista dal Lido di #Venezia!



📸 Marco Contessa pic.twitter.com/a0ibzFfexy — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) July 13, 2022

La Superluna è stata la più spettacolare del 2022. Quella vista in cielo nella notte del 13 luglio non è stata la prima dell'anno essendocene state altre due, ma detiene il record per la sua grandezza. Ma come mai la luna era così grande?

La Superluna del Cervo la più grande del 2022: perché?

Il motivo della grandezza della Superluna del Cervo è legato alla vicinanza del perigeo alla terra. Il perigeo, ossia il punto dell'orbita lunare più vicino al nostro pianeta, ha raggiunto la sua vicinanza massima alle ore 11.09 di mercoledì 13 luglio.

#supermoon #superluna e dopo le foto potevo non fare un video? E vai pure di video traballante! pic.twitter.com/1xcL4aIKgc — patrizia pagni (@patrizia_pagni) July 13, 2022

Alle ore 20.37, circa nove ore dopo, è iniziata la fase di Luna Piena. Per poter godere al meglio della vista della Superluna più grande e spettacolare dell'anno gli appassionati di astronomia hanno dovuto attendere le 21.20 quando il satellite è sorto sopra l'orizzonte. Uno spettacolo davvero emozionante che ha tenuto col naso all'insù milioni di italiani ed appassionati di stelle e spazio.