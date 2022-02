La previsione della marmotta Phil: quanto durerà l’inverno?

Fonte: Pixabay

Quanto durerà ancora l'inverno 2022? La marmotta Phil, nel Giorno della Marmotta, è uscita dalla tana per comunicare la data della fine. Curiosi di scoprire quando potremo salutare la stagione invernale?

La tradizione della marmotta Phil

Il Giorno della Marmotta è una tradizione americana che ricade abitualmente il 2 febbraio di ogni anno, per la nostra Candelora (a proposito, sapete perché si chiama così?). Si tratta di una leggenda diventata famosa in tutto il mondo anche grazie al film "Ricomincio da capo" del 1993. La tradizione vuole che la marmotta Phil, una volta uscita dalla tana, nel caso non veda la sua ombra significa che la primavera sta per arrivare. Se, uscendo dalla tana dovesse vedere la sua ombra, la marmotta spaventata torna nel suo rifugio. In questo caso l'inverno durerà ancora a lungo.

Stando alla "previsione" della marmotta Phil quest'anno l'inverno durerà ancora sei settimane. La storia davvero curiosa della marmotta Phil ha sempre incuriosito. Lo scorso anno, causa restrizioni per la pandemia da Covid-19, la tradizionale giornata della marmotta si era svolta solo virtualmente. Quest'anno, nonostante la presenza di limitazioni richieste per il perdurare della pandemia, migliaia di persone si sono recate a Punxsutawney, una piccola cittadina della Pennsylvania, dove da 130 anni si festeggia questa tradizione.

Groundhog day: previsioni della marmotta Phil corrette al 39%

Come ogni anno dunque nella cittadina Punxsutawney si è tenuta la cerimonia del Groundhog day, il Giorno della Marmotta, appunto, che ha visto Punxsutawney Phil uscire dalla tana per emettere il suo verdetto davanti alle telecamere su quando finirà l'inverno. La tradizione va avanti dal 1887 attirando curiosi da ogni parte del Paese.



Se l'animale facendo capolino, secondo la tradizione, non vedrà riflessa a terra la sua ombra perché il cielo è nuvoloso, uscirà dalla tana: vuol dire che l'inverno finirà presto. Se invece facendo capolino dovesse vedere la propria ombra riflessa sul terreno dal cielo azzurro e soleggiato, si spaventerà e rientrerà nel suo rifugio dove resterà per altre sei settimane (tanto quanto bisognerebbe aspettare per la fine dell'inverno).

Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, ha ufficialmente dichiarato sulle previsioni di Phil per l'inverno 2022: "Oggi la nostra marmotta meteorologa ha dato un chiaro messaggio, l'inverno rimarrà ancora per sei settimane. Ogni 2 febbraio da tutto il mondo si guarda alla nostra amata Punxsutawney, per avere l'oracolo da Phil". Anche lo scorso anno Phil uscendo dalla tana era rientrata prevedendo ancora sei settimane d'inverno. Ovviamente nulla di questa tradizione è sicuro, anche perché le previsioni della marmotta sono state correte al 39%!