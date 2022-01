La neve imbianca anche Gerusalemme: le foto

Nevica anche a Gerusalemme. L'ondata di maltempo, che ha colpito il sudest dell'Europa e il Mediterraneo orientale portando neve e gelo in Grecia e Turchia, si è spinta fino alla città Santa.

Gerusalemme si risveglia con la neve: imbiancata la città Santa

La neve del resto regala sempre grandi emozioni. E' successo anche a Gerusalemme dove i cittadini sono accorsi per le strade per immortalare la città Santa imbiancata. Nella tarda serata di mercoledì 26 gennaio 2022, la città santa per Ebraismo, Cristianesimo e Islam, è stata ricoperta da una suggestiva coltre bianca che ha regalato uno scenario davvero unico. Le neve è caduta abbondante in città ricoprendo la Porta di Damasco, la piazza che conduce alla Città Vecchia, dove si sono radunati tantissimi cittadini.

Preghiera al Muro del Pianto.

La gente è accorsa per le strade per godersi un momento davvero unico anche alla Porta di Damasco, spesso al centro delle cronache per gli scontri. Molti si sono divertiti a lanciarsi palle di neve e a fare pupazzi come nell'immagine qui sotto.

L'ondata di freddo e gelo ha spinto il comune di Gerusalemme a invitare i cittadini a rimanere a casa. Vista la neve abbondante è stata chiusa l'autostrada principale che collega alla città, mentre le scuole hanno annullato le lezioni per la giornata di oggi.

Neve a Gerusalemme: evento straordinario?

Situata a oltre 700 metri di altezza sopra il livello del mare, Gerusalemme è stata più volte ricoperta dalla neve. Tra le ultime volte ricordiamo la nevicata del gennaio 2013 con rovesci di neve di circa 10-15 cm. In realtà l'ultima vera grande nevicata c'è stata nel 1992 quando, nella città Santa, si registrarono abbondanti nevicate con accumuli di neve di oltre 1 metro. Una nevicata entrata nella storia che causò anche tantissimi disagi nel Paese.