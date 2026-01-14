FacebookInstagramXWhatsApp

La meta da sogno del 2026: la più popolare tra i viaggiatori. La classifica

Avete in programma un viaggio per quest'anno? Ecco qual è la meta da sogno del 2026: la più popolare e richiesta tra i viaggiatori di tutto il mondo.
Viaggi14 Gennaio 2026 - ore 11:39 - Redatto da Meteo.it
È da poco iniziato il 2026 e già è tempo di pensare ai prossimi viaggi da organizzare durante il nuovo anno. Che sia per una vacanza presso una meta esotica o un affascinante tour nelle tantissime città d’arte partendo proprio dalle capitali europee, la cosa certa è che tra offerte, voli, hotel, resort e pacchetti viaggi tutto compreso, gli italiani sono un popolo di appassionati viaggiatori.

Meta da sogno 2026: il Paese da visitare quest'anno

È proprio per questa voglia di viaggiare che ogni anno diversi siti web di settore pubblicano le classifiche con le mete più gettonate del momento. Ma qual è la destinazione più in voga e richiesta per il 2026 dai viaggiatori?

Il portale web Titan travel, ha condotto una ricerca in base ai commenti tra gli utenti di Reddit e le destinazioni ricercate dagli utenti su Google. Il sito web, esperto nel settore dei viaggi, ha stilato la classifica delle mete più gettonate del 2026.

Giappone: sogno dei viaggiatori

Con ben 36 menzioni e 192 voti, il Giappone, per il 2026, è la destinazione che tutti i turisti sognano di visitare almeno una volta nella vita. A rendere la terra del Sol Levante una delle mete più ambite sono sicuramente i panorami e la tradizione culinaria del Paese.

Ovviamente il Giappone offre anche la possibilità di vivere momenti unici, come una passeggiata tra i mercatini delle varie città ma anche di vedere da vicino i celebri alberi in fiore. Tra le città più gettonate ci sono: Kawaguchiko, Kanazawa e Takayama.

Le mete più gettonate del 2026: la classifica

La Spagna, con città come Malaga, Granada, Javea, Nerja, ma anche la capitale Madrid e la sempre richiesta Barcellona, si aggiudica in generale la seconda posizione della lista delle mete più gettonate del 2026. Al terzo posto, a pari merito, troviamo Francia e Italia.

La prima indubbiamente è apprezzata per Parigi, da sempre la città più romantica del mondo, ma anche per le località della Sud con i loro castelli e le località alpine. L'Italia è indubbiamente amata per il suo buon cibo, il clima sempre mite e soleggiato, ma anche per le città d'arte e la moda. La lista delle mete più gettonate per il 2026 si completa con Islanda, Grecia, Thailandia, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

