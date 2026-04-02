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La Luna Piena del 2 aprile 2026: orari per osservarla in Italia e perché non è davvero rosa

Cielo illuminato dalla cosiddetta “Luna Piena Rosa”: ecco come e quando osservarla.
Spazio2 Aprile 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Spazio2 Aprile 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it

Nelle prime ore di giovedì 2 aprile il cielo italiano è illuminato dalla cosiddetta Luna Piena Rosa, il plenilunio tipico di questo mese primaverile. Il momento esatto del fenomeno è previsto alle 04:12, quando la Luna raggiungerà la sua fase piena.

Nonostante l’orario poco comodo per l’osservazione, lo spettacolo non sarà limitato alla notte fonda. Infatti, anche nella sera successivaè possibile ammirarla in tutta la sua luminosità. Intorno alle 20:20, ora di Roma, il nostro satellite naturale sorgerà nuovamente all’orizzonte.

Luna Piena del 2 aprile 2026, gli orari per osservarla in Italia

Il momento preciso della Luna Piena cadrà alle 04:12 di giovedì 2 aprile, quando la Luna si trova bassa verso l’orizzonte a ovest e tramonta poco prima delle 06:45, secondo l’ora di Roma.

Anche se il plenilunio ha un istante esatto, la NASA spiega che all’osservazione umana la Luna appare completamente piena per circa tre giorni consecutivi. Questo significa che non è necessario svegliarsi nel cuore della notte per godere dello spettacolo.

La sera del 2 aprile, infatti, il satellite si mostra luminoso e ben visibile. Il suo sorgere è previsto tra le 19:50 e le 20:50 nei cieli di tutta Italia. La Luna si alzerà a est, offrendo uno scenario suggestivo sin dalle prime ore della sera. Durante la notte accompagnerà gli osservatori attraversando il cielo con grande brillantezza.

Sarà inoltre visibile nella regione della costellazione della Vergine, che farà da cornice al fenomeno. Questo dettaglio renderà ancora più affascinante l’osservazione per gli appassionati di astronomia. Infine, la Luna scomparirà gradualmente verso ovest con l’arrivo dell’alba del giorno seguente.

Perché la Luna Piena non sarà davvero rosa

Il plenilunio di aprile, spesso chiamato con il termine inglese “Pink Moon”, non presenta in realtà alcuna colorazione rosata, ma appare con il classico tono chiaro tra il bianco e il giallo. Questa denominazione può trarre in inganno, poiché non è legata all’aspetto della Luna nel cielo.

Le popolazioni native attribuivano grande importanza ai cicli lunari per organizzare il tempo. Utilizzavano infatti un calendario basato sulle fasi della Luna per segnare il passaggio dei mesi e delle stagioni. Ogni plenilunio riceveva un nome ispirato a fenomeni naturali rilevanti.

Questi potevano riguardare cambiamenti climatici, comportamenti degli animali o attività come caccia e agricoltura. E la primavera, simbolo di rinascita dopo il freddo invernale, aveva un valore particolarmente importante.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 02:55

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