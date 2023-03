Stasera la Luna danza con Giove e Mercurio, come prepararsi ad ammirare il terzetto celeste

Il cielo di marzo torna a dare spettacolo, e dopo il suggestivo "bacio" stellare tra Venere e Giove, è ancora il gigante gassoso ad essere protagonista. Stavolta però affiancherà Mercurio e la Luna per incantarci e tenerci con gli occhi incollati al cielo, intenti ad osservare la seconda congiunzione astrale del mese.

Trio celeste Luna-Mercurio-Giove nel cielo di marzo

Un trio astrale d'eccezione è pronto a regalarci stasera uno dei più suggestivi spettacoli celesti. Un sottilissimo falcetto di Luna si affiancherà a Mercurio e Giove per un valzer che purtroppo sarà di breve durata. Solo i più veloci potranno infatti individuare il terzetto celeste, che farà la sua comparsa subito dopo il tramonto del Sole.



Lo spettacolo - come anticipato - durerà poco, poiché il primo pianeta del Sistema Solare finirà oltre l'orizzonte poco dopo essere diventato visibile. Luna e Giove si tratterranno in cielo un po' più a lungo, ma entro le 20.00 di stasera calerà il sipario sullo show.

Come ammirare il favoloso trittico celeste

Per non perdersi il trittico celeste è necessario scegliere un luogo lontano da fonti di inquinamento luminoso, e puntare lo sguardo a ovest - nel punto in cui è tramontato il Sole - subito dopo il crepuscolo serale. È importante attendere che il disco solare sia scomparso dietro l'orizzonte, poiché l'osservazione diretta del Sole senza adeguate precauzioni potrebbe causare gravi danni agli occhi.

Come fanno sapere dall'Uai i tre pianeti si troveranno nella Costellazione dei Pesci. La Luna - che si presenterà sottilissima dopo il novilunio di ieri - sarà sotto a Giove, mentre Mercurio sarà alcuni gradi più in basso. Proprio quest'ultimo - che sicuramente è il più difficile da individuare nella volta celeste - sarà il primo a "scomparire" e richiederà una visuale libera da ostacoli naturali e artificiali. Case, alberi e montagne potrebbero infatti "coprire" la visuale di Mercurio, che si troverà molto basso all'orizzonte.

©Stellarium - cielo del 22 marzo ore 18.40 circa

Ad osservare questa suggestiva "danza celeste a tre" nel cielo occidentale ci sarà Venere - che dominerà dall'alto - e siamo sicuri che anche molti di voi non perderanno l'occasione per ammirare uno spettacolo breve, ma intenso, come quello di stasera.