La cometa del Diavolo si avvicina al perielio, ecco dove e quando

Per diversi giorni sarà ancora possibile osservare il passaggio della cometa del diavolo, ufficialmente cometa 12P/Pons-Brooks. Ma quando il corpo celeste dalla lunga coda apparirà nelle migliori condizioni per l'osservazione e come vederlo?

13 Aprile 2024 - ore 10:10 Redatto da Meteo.it 13 Aprile 2024 - ore 10:10 Redatto da Meteo.it