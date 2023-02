Il kiwi, un frutto prezioso d'inverno per il cuore e il sistema immunitario

Non c'è solo la celeberrima mela al giorno. Anche mangiare quotidianamente un paio di kiwi può aiutare il benessere dell’organismo, perchè permette di regolarizzare l’intestino e rafforzare il sistema immunitario. Queste due proprietà sono determinanti soprattutto nei mesi invernali, con le basse temperature e tanti virus in circolazione.

Tutti i benefici del kiwi

Il kiwi - frutto proveniente dalla Cina - viene a volte sottovaluto dal punto di vista alimentare, ma le sue numerose proprietà possono determinare parecchi benefici per la salute. Anzitutto, come la maggior parte dei frutti, il kiwi è ricco di vitamine e minerali di cui il corpo ha grande necessità per il corretto funzionamento degli organi e degli apparati.

Pochi sanno, per esempio, che il kiwi possiede molta più vitamina C delle arance, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento del sistema immunitario. Un discorso analogo vale per la vitamina E: un kiwi ne contiene il 7% della quantità giornaliera raccomandata, riducendo quindi il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Ci sono poi molti benefici per l’intestino, grazie alla presenza nel kiwi di una grande quantità di fibre, soprattutto nella buccia. Vari studi, infatti, hanno dimostrato che assumere la giusta quantità di kiwi favorisce la mobilità delle feci, riduce il gonfiore addominale e aiuta il corretto funzionamento del colon.

Da non sottovalutare anche il potere antiossidante dei kiwi: i nutrienti che lo compongono sono in grado di combattere i danni cellulari provocati dai radicali liberi, determinando un miglioramento della condizione generale di salute.