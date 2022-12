Juan Carrito torna a Roccaraso: i nuovi avvistamenti dell'orso più indisciplinato d'Italia

Juan Carrito, l'orso più indisciplinato d'Italia, è torna a fare una piccola escursione Roccaraso. Ormai le sue scorribande sono più che famose. Ecco gli ultimi avvistamenti e le sue nuove avventure. Cosa ha combinato questa volta?

Juan Carrito è innamorato di Roccaraso: ormai cittadino onorario

Juan Carrito, l'irrequieto quanto famoso orso, dopo aver assalito una pasticceria d aver mangiato tutti i biscotti, dopo aver passeggiato in giro per Roccaraso diverse volte, anche in pieno centro cittadino e a diverse ore del giorno e della notte, è ricomparso in quella che, indipendentemente da dove venga trasferito a forza, pare essere diventata la sua zona preferita. A Roccaraso, infatti, Juan Carrito pare sentirsi a casa, tanto che torna sempre lì.

Cosa ha combinato questa volta? Altri danni ai negozi cittadini? Altre scorribande vicino alle case? Ha spaventato gli abitanti? Pare, dai video che sono stati diffusi, che si sia limitato ad avvicinarsi ad un gruppo di cani pastore. A quanto pare è molto amico dei pastori tedeschi e in generale dei cani perché anche nel dicembre 2021 era già stato ripreso a Villalago, in provincia dell'Aquila, mentre cercava di fare amicizia.

Juan Carrito si è pertanto avvicinato a tre cani da pastore, in presenza del padrone e ha fatto, forse, amicizia con Nuvola. Quest'ultima è apparsa infatti particolarmente interessata a ispezionare la palla di pelo che si è trovata davanti. Mentre due dei tre cani sono tornati dal padrone, Nuvola, sprezzante del pericolo, ignorando i richiami del suo proprietario, ha voluto ammirare Juan Carrito più da vicino. Cosa è successo dopo? I due animali si sono studiati a lungo, ma nessuno ha mostrato aggressività e l'incontro si è risolto senza alcun problema.

ROCCARASO IERI Evidentemente il padrone di Nuvola, un bellissimo cane bianco, già conosce l'orso Juan Carrito e non si spaventa, o almeno non mostra segnali di paura per non allarmare il suo cane, quando i due animali si incontrano. Una bella emozione anche per me che sono un🐻😁 pic.twitter.com/wjh0vdjEuV — LA TANA DELL'ORSO 🐻🐻 #iostocongliorsi (@BrunoIncazzato) December 1, 2022

Juan Carrito un orso goloso: tra biscotti e miele

Tempo fa avevamo già parlato di Juan Carrito per colpa della sua golosità. Ebbene sì questo "mangione" era entrato in una pasticceria per rubare tanti buoni biscotti, senza nemmeno aspettare che si raffreddassero. L'0rsetto aveva combinato un vero e proprio disastro in cucina, ma aveva anche dimostrati di aver particolarmente apprezzato i biscotti. Altra scorribanda per il cibo? Quella intorno al miele. Possiamo dire che quest'ultimo, come avviene per tutti gli orsi, sia il suo vero e proprio tallone d'Achille. In quell'occasione, l'azienda che produceva il miele, l'aveva presa con sportività e ne aveva fatto un vanto.